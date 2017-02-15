Cumhurbaşkanlığı seçimi için 51 adaydan üçüne izin çıktı

Suriye'de Anayasa Mahkemesi, 26 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 51 adaydan sadece üçünün başvurusunu kabul etti. Başvurusu kabul edilen adaylardan biri, ülke yönetimini babasından devralan ve 2000 yılından bu yana iktidarda bulunan Beşar Esad oldu.

Esad ile birlikte adaylığı kabul edilen diğer iki isim ise 2016-2020 yılları arasında devlet bakanlığı yapan Abdullah Sallum Abdullah ile sistemi eleştiren çevrelerin "müsamaha gösterilen muhalefet" diye adlandırdığı kesimden Mahmud Marey olarak açıklandı.

55 yaşındaki eski bakan Abdullah, sistemin içinden biri olarak görülürken Marey'in de dahil olduğu ülke içindeki muhalefet, sürgündeki muhaliflerce rejimin uzantısı olmakla eleştiriliyor.

7 Mayıs'a kadar itiraz edilebilecek

Anayasa Mahkemesi, diğer 48 kişinin adaylık başvurusunun ise "anayasal ve yasal koşulları karşılamadığı" gerekçesiyle geri çevrildiğini açıkladı. Adaylık başvurusu reddedilenlerin 7 Mayıs'a kadar itiraz hakkı bulunuyor.

Başvurucuların mecliste en az 35 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Her milletvekili sadece bir adayı destekleyebiliyor. Seçim kanununa göre cumhurbaşkanlığına adaylık için son on yıldır aralıksız Suriye'de yaşama koşulu arandığından ülke dışındaki muhaliflerin adaylık imkanı bulunmuyor.

Batılı ülkeler sonucu tanımayacak

BM Güvenlik Konseyi'nin Batılı üyeleri, ABD, Fransa ve İngiltere'nin girişimiyle 26 Mayıs'taki seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamış, daimi üye Rusya bu tutumu "kabul edilemez" diye eleştirmişti.

Beşar Esad, babası Hafız Esad'ın ölümünün ardından 2000 ve 2007 yıllarında düzenlenen referandumlarla cumhurbaşkanı olmuştu. 26 Mayıs'taki seçimler, ülkede iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana düzenlenen ikinci seçim olacak. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Esad'ın dışında iki adayın yarışmasına izin verilmiş, Esad seçimleri resmi verilere göre yüzde 90'a yakın oyla kazanmıştı.

AFP/BK,HT

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