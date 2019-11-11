 Cumhurbaşkanlığı: ABD ile yeni sayfa açmaya hazırız | TÜRKİYE | DW | 12.11.2019

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TÜRKİYE

Cumhurbaşkanlığı: ABD ile yeni sayfa açmaya hazırız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın Washington temasları öncesinde ABD ile sorunların çözülebileceği ve Türkiye’nin yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu mesajı verdi.

Präsidentenpalast in Ankara (picture-alliance/dpa)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yapacağı görüşme öncesi Twitter hesabından ılımlı mesajlar paylaştı.

Erdoğan'ın Washington yolunda uçakta olduğu sıralarda yapılan paylaşımlarda ABD ile ilişkilerde ciddi zorluklar bulunmasına rağmen bunların çözülmesinin mümkün olduğu mesajı verildi. İki liderin de güçlü bir işbirliğinin önemini bildiğini kaydeden Altun, "Yeni bir sayfa açıp stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız" dedi.

YPG'ye desteğin sonlandırılmasını bekliyoruz

YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi konusunda ABD ve Rusya ile varılan mutabakatların tamamen hayata geçirilmediğini, YPG'nin hâlâ Menbiç ve Tel Abyad'da bulunduğunu ve sivillere karşı terör saldırıları düzenlediğini belirten Altun, "Müttefikimizin YPG terör örgütüne desteğini sonlandırmasını bekliyoruz" dedi.

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Beyaz Saray'a davet edilmesi konusunu da gündeme getiren Altun, bunun büyük bir hata olacağı ve ilişkileri derinden zedeleyeceği uyarısında bulundu.

Suriye'de petrol gelirleri ile ilgili son dönemde gündeme gelen haberlerin endişe verici olduğunu belirten Altun, "Suriye'nin doğal kaynakları Suriyelilere aittir, bazı terör örgütlerine değil. Bu kaynakların gelirini YPG'ye vermek uzun vadeli istikrarı, farklı etnik ve dini grupların birlikte var olmasını riske atacaktır" dedi.

ABD'li yetkililer, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını gönderilecek ek güç ve SDG ile birlikte koruyacaklarını ve gelirin SDG'ye gideceğini açıklamıştı.

"F-35 programı hayati önemde"

Rusya'dan S-400‘lerin alımı konusunda Türkiye'nin tutumunun ABD ile paylaşıldığını belirten Altun, Türkiye'nin füze savunma sistemine ihtiyacının acil olduğunu, ABD'nin bunu kabul etmesi gerektiğini kaydederek "Türkiye'nin F-35 programına katılımı savunma ortaklığımız açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.

Altun Türkiye'ye karşı yaptırım tehdidinin hiçbir zaman yapıcı sonuçlara yol açmadığını belirterek "Bu tür önlemler ikili ilişkilerimize daha fazla zarar verecek şekilde geri tepecek ve sadece ABD'nin bölgedeki konumunu ve güvenilirliğini zayıflatacaktır. Sadece Türk-Amerikan işbirliğini tahrip etmek isteyenler kazanacaktır" ifadesini kullandı.

 DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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