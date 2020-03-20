Cumhurbaşkanı Steinmeier’den halka teşekkür mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, korona krizi nedeniyle ülkeyi zorlu haftaların beklediğini dile getirdi. Steinmeier, bir video mesajı ile halka seslendiği konuşmasında, şu an en önemli konunun, insanların fiziksel olarak birbirlerine mesafeli durmaları olduğunu vurguladı. Bu durumun büyük olasılıkla daha haftalarca devam edeceğini dile getiren Steinmeier, alışılan buluşmaların ve ziyaretlerin şu an için mümkün olmadığını ifade etti. "Bunlardan vazgeçmek benim için de kolay değil" diyen Cumhurbaşkanı, "Ancak sadece bu sayede sevdiklerimizi sonsuza dek kaybetmenin önüne geçebiliriz" uyarısında bulundu.

Mesajında, "Ülkemizdeki insanların büyük çoğunluğu konuyu anladı ve buna göre davranıyor. Size bunun için teşekkür ediyorum" dedi. Dayanışmanın şu an "hayati bir öneme" sahip olduğunu belirten Steinmeier, insanların çoğunluğunun, örneğin yaşlılar için alışveriş yaparak ya da evsizlere gıda yardımında bulunarak söz konusu dayanışmayı ortaya koyduğunu ifade etti. Konuşmasında, "Sizler, siz hepiniz bu korona krizinin kahramanlarısınız" diyen Steinmeier, bazı vatandaşlarla son günlerde bizzat telefon görüşmesi yaptığını da vurguladı.

Telefon görüşmelerinin ayrıntıları

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Steinmeier’in bugünlerde, korona krizinde özellikle yoğun çaba sarfeden çok sayıda vatandaşla telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu. Açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın bizzat telefon görüşmesi yaptığı kişilerin yaşlı bakıcılar, doktorlar, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler ve süpermarket çalışanları olduğu belirtilerek "Cumhurbaşkanı’nın, telefon görüşmelerinde, yaşanan güncel zorluklar ve deneyimlerle ilgili bilgi aldığı" ve "İnsanlara gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ettiği" bildirildi.

Steinmeier, yayınlanan video mesajında ayrıca, salgın konusunda uluslararası dayanışmanın ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek "Bu virüs herhangi bir ülkenin vatandaşı değil ve yarattığı acı sınırlarda takılı kalmıyor. Biz de mücadelemizi buna göre vermeliyiz" dedi.

Küresel iş birliği çağrısı

Koronavirüse karşı aşı ve tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla yürütülen araştırmalarda, sınırlar ötesi iş birliğine dikkat çeken Steinmeier, "Dünya çapında elimizdeki tüm bilgileri ve tecrübeleri, yaratıcılığı ve enerjiyi bir bütün haline getirelim! Benim çağrım bu. Umudum da bu yönde" ifadesini kullandı.

Steinmeier’in video mesajı, Cumhurbaşkanı’nın resmi internet sitesi olan www.bundespräsident.de adresi ile Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Steinmeier, 10 gün önce de benzer bir mesajla koronavirüs krizine dair görüşlerini paylaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen bilgiye göre Steinmeier önümüzdeki dönemde düzenli olarak bu şekilde mesajlar yayınlamaya devam edecek.

AFP / ET,HS

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