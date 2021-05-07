 Cumhurbaşkanı Steinmeier ikinci görev dönemi için aday | Almanya | DW | 28.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Cumhurbaşkanı Steinmeier ikinci görev dönemi için aday

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, cumhurbaşkanlığı görevini bir dönem daha sürdürmek için aday olmak istediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier görevde kalmak için tekrar aday olacak. Steinmeier Bellevue Sarayı'nda yaptığı açıklamada, yeni bir görev süresine hazır olduğunu belirterek, "Almanya şu an hareketli zamanlar yaşıyor, önümüzde bizi bekleyen önemli seçimler var" diye konuştu. Steinmeier, ülkeye onu salgın sonrası geleceğe taşıyacak yolda eşlik etmeyi sürdürmek istediğini söyledi.

Video izle 01:03

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi

FDP ve Sol Parti'den destek

Steinmeier'in adaylığına muhalefetten de destek var. Thüringen eyaletinin başbakanı Bodo Ramelow (Sol Parti) kısa süre önce Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte, "Steinmeier'in salgının zor günlerinde ülkeyi iyi bir şekilde yönettiğini belirterek, pandeminin sonrasında da desteğine ihtiyaç duyulacağını" söyledi. Sol Parti 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını göstermiş ve Sosyal Demokratlar'ın (SPD) adayı olan eski Dışişleri Bakanı Steinmeier'e karşı oy kullanmıştı.

Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner de Steinmeier'i destekleyeceğini açıkladı.

2017'den beri bu görevde

Steinmeier'in görev süresi, 18 Mart'ta resmi olarak sona eriyor. Eylül ayında yapılacak genel seçimlerin ardından yeni cumhurbaşkanı Federal Seçiciler Kurulu'nun bir sonraki oturumunda 13 Şubat 2022 tarihinde seçilecek. 

Video izle 07:18

Almanya'nın mütevazı Cumhurbaşkanlığı Sarayı: Bellevue

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin on ikinci Cumhurbaşkanı olan Steinmeier, geçmişte diğer görevlerinin yanı sıra Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 

dpa,epd, DW/ MK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya cumhurbaşkanını nasıl seçiyor?

Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçimindeki prosedür diğer ülkelerin seçim sistemlerinden oldukça farklı. 8 soruda bu sürecin nasıl işlediğini öğrenebilirsiniz.  

Steinmeier: Acısını bastıran toplum bundan zarar görür

Almanya’da korona pandemisinde hayatını kaybedenleri anmak için başkent Berlin’de resmi tören düzenlendi.  

Türeci ve Şahin’e liyakat nişanı verildi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, koronavirüse karşı ilk aşıyı bulan BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Liyakat Nişanı'nı törenle takdim etti.  

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Demokrasinin bize ihtiyacı var

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier geleneksel Noel konuşmasında, demokrasinin korunması gereken bir değer olduğunu belirtti ve ırkçı söylemlere karşı konulması gerektiğini ifade etti.  

Benzer içerik

Grüne Kanzlerkanddidatin Annalena Baerbock

Anket: Almanya’da birinci parti Yeşiller 07.05.2021

Almanya’da iktidarın büyük ortağı Birlik Partileri’nin düşüşü devam ediyor. Yapılan son ARD-DeutschlandTrend anketine göre CDU ve CSU yüzde 23 oy oranında kalırken, Yeşiller yüzde 26 seviyesine ulaşmış durumda.

Deutschland Online-Bundesparteitag der SPD in Berlin

SPD'nin Başbakan adayı Scholz: Pragmatik ama karizma sorunlu 10.05.2021

SPD, seçimlerden bir yıl önce Başbakan adayını belirlemişti, şimdi artık resmiyet kazandı. Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, pragmatik düşünen ama karizma sorunu olan bir politikacı. İşte Scholz’un portresi.

Deutschland | Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) | PK

Sosyal Demokratların başbakan adayı resmen Olaf Scholz oldu 09.05.2021

Sosyal Demokrat Parti'nin bugün yapılan kongresinde, Merkel kabinesinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Olaf Scholz'un başbakan adaylığı oy çokluğu ile resmen kabul edildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BioNTech aşısı 12-15 yaş arasında da koruyucu

BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda da koruma sağladığı tespit edildi. Araştırmayı yapan uzmanlar bu yaş aralığındaki çocukların aşılanmasını önerdi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  