Cumhurbaşkanı Gani Afganistan'da artan şiddetten ABD'nin çekilmesini sorumlu tuttu

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede son günlerde artan şiddet olaylarından ABD ve NATO birliklerinin ülkeden çekilmesini sorumlu tuttu.

Ülkedeki tırmanan şiddetle ilgili parlamentoda konuşma yapan Gani, Washington'un Eylül ayına kadar birlikleri tamamen geri çekileceğini açıklamasından bu yana ülke çapında Taliban'ın şiddet eylemlerinin arttığını ve üç eyaletin başkentini tehdit eder noktaya geldiğini söyledi.

"Şu anki durum, uluslararası birliklerin ani bir şekilde çekilmesinden kaynaklanıyor" diyen Gani, güvenliğe ilişkin mevcut durumdaki kötüleşme frenlenmeden, Taliban'ın masaya dönmeyeceğini savundu.

Görüşmeler "aceleci"

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmeler geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da başlamış, ancak yapılan görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştı. Her iki taraf da Doha'da görüşmeleri hızlandırmaya yönelik bağlılıkları ifade etmişlerdi.

Washington'un Taliban ile Kabil hükümetini masada bir araya getirme girişimlerini "ithal ve aceleci" olarak tanımlayan Gani, bu girişimlerin "sadece barış getirmede başarısız olmadığını, aynı zamanda Afganlar arasında şüphe ve belirsizlik yarattığını" söyledi.

Gani ayrıca, önümüzdeki altı ay içerisinde mevcut durumu kontrol altına almayı planladıklarını belirterek, parlamentodaki milletvekillerini yaptığı ulusal seferberlik çağrısına destek vermeye davet etti. Hükümetin eyalet başkentlerini ve büyük şehirleri Taliban'a karşı korumayı hedefliyor.

Herat'taki hükümet güçleri

Leşkar Gah, Herat ve Kandahar'da şiddetli çatışmalar

Taliban, Afganistan'da birçok kırsal bölgede kontrolü sağlamasının ardından vilayetlerin merkezlerini ele geçirmek için mücadele ediyor. Afganistan'da hafta sonu boyunca Afgan ordusu ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Taliban, dün gece ülkenin üç vilayetin merkezi Leşkar Gah, Kandahar, Herat'a saldırılar düzenledi.

Alman haber ajansı dpa'nın yerel yetkililer ve kentte yaşayanlardan edindiği bilgilere göre, Helmand vilayetinin merkezi Leşkar Gah'ta yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Taliban kentteki 10 bölgeden 8'ini ele geçirdi.

AFP'ye konuşan Leşkar Gah sakinleri, elektriklerin kesildiği, telefon hatlarının çalışmadığı ve hastanelerde çok sayıda yararlı insan olduğunu aktardı. Taliban'ın kenti ele geçirmesi durumunda, hükümetin büyük bir stratejik ve psikolojik darbe alacağı tahmin ediliyor. Leşkar Gah'daki haşhaş tarlaları uluslararası uyuşturucu ticareti için önemli bir pay oluşturuyor ve Taliban'ın bu bölgeyi ele geçirmesi halinde, önemli maddi kazanca sahip olabileceği belirtiliyor.

Ülkenin güneyindeki yaklaşık 200 bin nüfuslu kentin Taliban'ın eline geçmesi halinde, Taliban 2016 yılından bu yana ilk kez bir eyalet başkentinde kontrolü sağlamış olacak.

Taliban'ın merkezi sayılan Kandahar'ın bazı ilçelerinde de çatışmaların arttığı, Taliban roketlerinin Kandahar havaalanındaki pistlere zarar verdiği bildirildi.

AFP, AP, rtr/DBN, JD

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