Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan Bin Selman'ın yanı sıra Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TSİ 20.50'de Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti. Erdoğan'ı Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el Faysal, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile birlikte Cidde'ye giden heyette eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentine iniş yaptı. Fotoğraf: Saudi Press Agency/dpa/picture alliance

Kral Selman ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından Selam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İkili görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan Kral Selman bin Abdülaziz'in yanı sıra Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir araya geldi.

Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a geldiğini vurgulayarak "Hadimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz" dedi.

"Suudi Arabistan'la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz" diyen Erdoğan "Yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. Körfez Bölgesi'ndeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesileyle ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun ve bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı iş birliğine verdiğimiz önemin altını çiziyoruz. İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum. Rabbimizin rahmet, mağfiret ve şefkatinin gönülleri kuşattığı mübarek ramazan ayındaki bu seyahatimiz, dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır" diye yazdı.

İki ülke ilişkilerinde normalleşme

Arap Baharı'ndan bu yana kötü olan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası daha da gerilmiş ve Erdoğan, cinayet sonrası Washington Post gazetesinde 3 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan yazısında "Kaşıkçı'nın katil emrinin Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de iyi biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, aynı yazısında İstanbul'da açılan dava kapsamında Türk yetkililerin Suudi makamlarından bilgi alamadığını da vurgulamıştı.

Suudi tarafı da bu sert açıklamalara karşı tarım ve işlenmiş gıda ürünleri ambargosuyla Türkiye'yi hedef almıştı.

Ancak son iki yıldır Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinde normalleşme olacağına ilişkin sinyaller gelmeye başladı. Kasım 2020'de Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Mayıs 2021'de dört yıl aradan sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Kaşıkçı davasının devrinin ardından Suudi Arabistan da Türk ürünlerine yönelik boykota son verdi. 8 Nisan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 26 sanığın İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, Adalet Bakanlığı'nın da olumlu görüş belirtmesi üzerine Suudi Arabistan'ın talebini kabul ederek dosyanın Suudilere devredilmesine karar verilmişti.

DW, dpa, AFP / HT,EC