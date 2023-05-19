Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın görüşmesi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı. Görüşmenin içeriği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

YSK'nın açıkladığı resmi seçim sonuçlarına göre, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, cumhubaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5,17 oranında oy aldı. Sinan Oğan'ın seçimin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Erdoğan'ı mı yoksa Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği henüz bilinmiyor.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, Sinan Oğan bu konudaki kararını haftaya kamuoyuna açıklayacak.

Oğan, katıldığı bir TV yayınında destek şartlarını sıralamıştı.

"PKK, FETÖ, Hizbullah ve her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadeleyi" şart koşan Oğan, "HDP ve HÜDA PAR'a yeni kurulacak hükümette bir görev verilmemesini" istiyor.

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Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi gerektiğini talep eden Oğan, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile 66. maddeye de dokunulmayacağının garantisini istiyor.

DW,dpa/BÖ,HT

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