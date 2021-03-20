 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merkel görüştü | TÜRKİYE | DW | 23.03.2021

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TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merkel görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel ile görüşmesinde, AB zirvesine sunulacak raporun "Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini" dile getirdi.

Almanya Başbakanı Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Almanya Başbakanı Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Türkiye'nin gündeme geleceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün video konferans aracılığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, "Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini" belirterek, "bu atmosferin oluşmasında Almanya Başbakanı Merkel’in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını" ifade ettiği kaydedildi.

Rapora ilişkin beklenti

Açıklamaya göre, "Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini" belirten Erdoğan, "AB Zirvesine sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini" dile getirdi.

"Türkiye'nin Ege'de ve Doğu Akdeniz’de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu" gösterdiğini ifade eden Erdoğan'ın "diyalogun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan’ın teşvik edilmesi gerektiğini" söylediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının güncellenmesi çalışmalarının "vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğini" ifade ettiği belirtildi.

25-26 Mart'ta düzenlenecek AB liderler zirvesinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan Türkiye raporu sunulacak. Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri tüm yönleriyle mercek altına alan rapor, liderlere bundan sonra izlenecek strateji için tavsiyelerde bulunuyor. Borell raporunda, "Türkiye'deki kötüye gidişat" nedeniyle AB'nin atmayı düşündüğü adımlar konusunda beklemesini tavsiye etti.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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