Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Türkiye - ABD arasındaki askeri ve ticari meseleler ile Suriye'deki son gelişmeler öne çıktı.

Görüşme sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Türkiye-ABD ilişkilerinde krize yol açan S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili olarak Obama yönetimini suçlayan ifadeler kullandı.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Patriot almasına izin verilmedi. Onlar da S-400 aldılar. 'Diğerlerini alacağız' dedikten sonra 'Bizimkini alabilirsiniz' dediler. Böyle iş yapılmaz" diye konuştu.

"S-400 gerilimi ile ilgili farklı çözümler olabilir" diyen Trump, "Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. Türkiye'ye adil davranılmalı. Askeri ve ticari alanlardaki iş birliğimiz devam edecek" dedi.

Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise "Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda ABD nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır'' ifadelerine yer verildi.

Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Liderlerden ortak metin

Öte yandan dünyanın en büyük 20 ekonomisinin katılımıyla düzenlenen G 20 Zirvesi'nde liderler ortak bir sonuç bildirgesi yayınlanması konusunda görüş birliğinde olduklarını belirttiler.

ABD, iklim koruma konusunda zirveye katılan diğer ülkelerden farklı bir tavır sergilediğinden son ana kadar ortak bir metnin yayınlanmama olasılığı üzerinde duruluyordu.

Liderler zirveni son günü serbest ve adil bir ticaret ortamı oluşturulması çağrısında bulundu. Son zamanlarda uluslararası ticaret konularında yaşanan gerginliklerin arttığına dikkat çekilen metinde, "Piyasalar açık olmalı" ifadesine yer verildi. Ticari anlaşmazlıklar nedeniyle ABD ve Çin ilişkilerindeki gerginliğe vurgu yapılan bildiride, iki ülkeye karşılıklı olarak uyguladıkları gümrük vergileri ile ilgili yapıcı çözümler üretme çağrısında bulunuldu.

DW/DHA,rts,dpa/TY,BW

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