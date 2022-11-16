CREA: Türkiye Rus petrol ihracatında merkez haline geliyor

Finlandiyalı düşünce kuruluşu CREA’nın raporunda Türkiye’nin Rus ham petrolünü işleyerek AB ve ABD’ye sattığı ve petrol ihracatında yeni bir merkez konumuna geldiği belirtildi.

Türkiye'nin Rus doğal gazının Avrupa'ya taşınmasında merkez haline gelmesi planı gündemdeki yerini korurken Türkiye'nin Rus ham petrolünün uluslararası pazarlara taşınmasında da önemli rol oynadığı iddiası ortaya atıldı.

Finlandiya merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin (CREA) bugün açıkladığı raporda, Rusya'dan Türkiye'ye sevk edilen ham petrol miktarında büyük artış olduğuna işaret edilerek "Rus petrolünün AB ülkelerine taşınmasında Türkiye üzerinden yeni bir güzergah oluşuyor" ifadesine yer verildi.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş sonrasında Ankara'nın Rusya'dan ham petrol ithalatını artırdığı belirtilen raporda Rus ham petrolünün Türkiye'de işlendiği ve dış pazarlara satıldığına yer verildi. Raporda Türkiye'den AB ve ABD'ye rafine petrol ürünleri ihracatının Eylül-Ekim döneminde, Temmuz-Ağustos dönemine kıyasla yüzde 85'lik artış gösterdiğine de dikkat çekildi.

"Nemrut ve Körfez limanlarında trafik arttı"

Rapora göre Türkiye'den işlenmiş petrol ürünleri ihracatında trafik en çok, Ege Aliağa'daki Nemrut ve İzmit Körfez limanlarında arttı. Marmara Ereğlisi'ndeki terminalin de bir aktarma tesisi işlevi gördüğü belirtildi. Söz konusu tesislerden nakledilen petrol ürünlerinin en büyük alıcıları arasında İspanya, Fransa, ABD, Romanya ve Hollanda sıralandı.

Türkiye'nin Rus ham petrolünü ithali ile işlenmiş petrol ürünlerini ihracında büyük oranda AB, ABD, İngiltere ve Norveç'in gemicilik altyapısından yararlanıldığı da kaydedildi. Temmuz-Ekim döneminde AB ve ABD'deki limanlara ihraç edilen ürünlerin en az yüzde 50'sinin AB ülkelerine ait gemiler tarafından taşındığı, ihracat hacminin en az yüzde 90'lık bölümünün İngiltere, Norveç ve ABD'li şirketlerce sigortalandığı bildirildi.

AB'nin ambargosu Rus ham petrolünde 5 Aralık, işlenmiş petrol ürünlerinde ise Şubat ayında yürürlüğe girecek. Fotoğraf: Yuri Kochetkov/dpa/picture alliance

AB yaptırımları 5 Aralık'ta yürürlüğe giriyor

Raporda, "Türk rafinericiler, Rusya'dan doğrudan ham petrol ithal etmek istemeyen ya da petrolü işleyecek yeterli rafineri kapasitesi bulunmayan piyasalar için petrol işleyerek, Rusya'nın petrol ihracatında bir perakende satış mağazası işlevi görüyor" ifadesine yer verildi. CREA raporunda, AB'nin Rus ham petrolüne yönelik 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek ambargosuna işaret edilerek bu kaçamak yolun daha önemli hale gelebileceği kaydedildi.

AB'nin, Rusya'dan rafine petrol ürünlerine yönelik ambargosu ise Şubat ayında yürürlüğe girecek.

Ukrayna'dan tepki

CREA verilerine göre Rusya'nın fosil yakıt ihracatı, Ekim ayında Eylül'e göre yüzde 7'lik düşüşle 21 milyar euroya geriledi. Mısır'da düzenlenen BM İklim Konferansı çerçevesinde kamuoyuna açıklanan rapora ilk tepki Ukrayna'dan geldi. Konferansa görüntülü bağlantı yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanının ekonomi danışmanı Oleg Ustenko, "Rusların hâlâ fosil yakıtlardan günde neredeyse 700 milyon euro kazanması gülünç bir şey. Rusların finansmana erişimi olmasa böyle bir şey mümkün olur muydu?” diye konuştu.

Ustenko, Rusya'dan tüm rafineri ürünlerine derhal yasak getirilmesi çağrısı yaparak "Rusya'dan işlenmiş petrol ürünleri AB tarafından, ABD, İngiltere ve tabii ki Türkiye de dahil tüm müttefiklerimiz tarafından derhal yasaklanmalıdır" dedi.

DW,AFP/BK,TY