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Fotoğraf: Bildagentur-online/Ohde/picture alliance
SağlıkAlmanya

Almanya sonbaharda önlemleri artırmayı planlıyor

4 saat önce

Almanya'da korona vakalarında yeniden artış gözlenirken yetkililer de sonbaharda yeni virüs dalgasına karşı alınacak önlemleri görüşmeye başladı.

https://www.dw.com/tr/covid-19-almanya-sonbaharda-%C3%B6nlemleri-art%C4%B1rmay%C4%B1-planl%C4%B1yor/a-62253803

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, federal ve eyalet sağlık bakanlarının katıldığı iki günlük bir konferansın ardından yaptığı açıklamada, sonbahar ve kış aylarında şiddetli bir koronavirüs dalgasının beklenmesi gerektiğini söyledi. Alman yetkililer, sonbahar için somut koruyucu önlemleri görüşmek üzere Temmuz ayında yeniden bir araya gelmeyi planlıyor.

Almanya'da yapılan kamuoyu araştırmaları da önlemlerin artırılmasına çoğunluğun destek verdiğini gösteriyor. ARD-Deutschlandtrend anketine göre 65 yaş üstü kesimin yüzde 77'si, 18-34 yaş arası kesimin ise yüzde 48'i bu maske zorunluluğunun kapsamının genişletilmesini olumlu buluyor.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach
Karl LauterbachFotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Ülkede maske şu anda sadece toplu taşıma araçlarında zorunlu.

Ücretsiz korona testleri kaldırılıyor

Almanya'nın korona ile mücadele politikasının önemli bir kısmını da bu ayın sonunda kaldırılacak olan ücretsiz korona testleri oluşturuyor. Halihazırda, test merkezlerinde eğitimli personel tarafından herhangi bir sebep ya da belirti olmaksızın haftada en az bir hızlı test yaptırma hakkı bulunuyor. Bunun Temmuz ayından itibaren nasıl devam edeceği ise henüz belli değil.

Vaka artışlarının beklendiği sonbaharda Almanya'da yeni bir aşılama kampanyasının da başlatılması bekleniyor. Mevcut araştırmalarda 60 yaş ve üzeri kişiler için dördüncü aşılamanın yüksek fayda sağladığına dair kanıtların arttığını söyleyen Sağlık Bakanı Lauterbach, aşı olmak isteyen herkese bu imkanın sağlanması gerektiğini kaydetti.

EMA yeni bir aşıya onay verdi

Bu arada Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Fransız-Avusturya şirketi Valneva'nın korona aşısını onayladı. Valneva'da inaktif (ölü aşılar) denilen klasik grip aşılarına benzer bir teknoloji kullanmakta. Normal buzdolaplarında saklanabilen bu aşı 18 ila 50 yaştakilere uygulanabiliyor.

Valneva ile birlikte AB'de artık koronavirüse karşı onaylanan aşı sayısı altıya yükselmiş oldu.

Araştırmacılar da korona aşısı sayesinde kaç ölümün önlendiğini hesapladı. Buna göre, aşılar sadece ilk yılında dünya çapında yaklaşık 20 milyon Covid-19 kaynaklı ölümünü engelledi. Londra'daki Imperial College'dan araştırmacıların The Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, bu durum aşı yapılmadığı takdirde beklenen ölüm sayısını yarıdan fazla azalttı.

Virolog Christian Drosten
Christian DrostenFotoğraf: Sean Gallup/Getty Images

Christian Drosten: Korunmaya devam edin

Berlin Charité Hastanesi Viroloji Enstitüsü Direktörü Christian Drosten de insanları yazın da koronavirüs bulaşmasına karşı uyarıyor. Drosten, haftalık haber dergisi Spiegel'e verdiği demeçte, "Uzun Covid riski nedeniyle de hastalanmaktan mümkün olduğunca kaçınmaya devam etmelisiniz" dedi.

Drosten, Eylül ayı gibi erken bir tarihte vaka sayılarının yeniden çok yüksek olmasından endişe ediyor. Almanya'da Omikron'un alt varyantı olan BA.5 şu anda baskın durumda. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Covid-19 ile ilgili haftalık raporuna göre, rastgele bir örneklemdeki oran yüzde 50 seviyesinde. Ancak bilgiler bir önceki haftaya ait ve şu anda daha yüksek olduğu varsayılabilir.

 

DW / SSB,HS,ET

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