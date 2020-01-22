Corona virüsünden ölenlerin sayısı 17'ye çıktı

Akciğer hastalığına sebep olan Corona virüsü hızla yayılırken, virüsten ölenlerin sayısı da artıyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de yetkililer ölenlerin sayısının 17'ye çıktığını açıkladı. Yetkililer sadece Hubei vilayetinde virüse yakalananların sayısının 444'e ulaştığını duyurdu. Virüs şimdiye dek Çin'in yanı sıra Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve ABD'de tespit edildi.

Virüse ilk kez Aralık ayında Hubei vilayetinin başkenti Vuhan'da bir hayvan pazarında rastlanmıştı. Uzmanlar 2019-nCoV olarak adlandırılan virüs ortaya çıktığında sadece hayvanlardan bulaştığını tahmin ediyordu. Ancak virüsün insandan insana bulaştığı da Çinli yetkililerce teyit edildi. Çin hükümeti bugün yaptığı açıklamada, virüsün mutasyana uğrayarak çok daha hızlı yayılabileceği uyarısında bulundu.

Çin'de Cumartesi günü yapılacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle virüsün yayılma riski endişelere neden oluyor. Her yıl milyonlarca Çinli yeni yıl kutlamaları nedeniyle tren, otobüs ya da uçakla ülke genelinde seyahat ediyor. Yeni virüsün ölümcül Sars virüsünün de dahil olduğu virüs familyasına ait olduğu belirtiliyor. Sars virüsü nedeniyle Çin'de 2002 ve 2003 yıllarında yaklaşık 350, Hongkong'da ise 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün Cenevre'de Corona nedeniyle bir zirve düzenledi. Söz konusu zirvede uzmanlar virüse karşı uluslararası alanda alınacak önlemleri görüştü.

AFP, dpa / HT, TY

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