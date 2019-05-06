Claudia Roth: YSK yıkıcı bir sinyal verdi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının iptali ve seçimlerin yenilenmesine yönelik kararına Almanya'dan ilk tepkiler gelmeye başladı.

Yeşiller partili Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth, YSK kararının çok ciddi bir sinyal olduğunu belirterek "Seçim Kurulu'nun kararı tepeden yapılan son derece güçlü baskının sonucudur. Sinyal yıkıcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi AKP'nin yerel seçimlerden sonra demokratik değişim umut edenlerin hepsine kötü bir ders vermek istediği görülüyor” şeklinde konuştu.

Demokratik koşulların görüntüde bile sürdürülemediğini söyleyen Roth, "Burada seçimlerin her şeyden çok, sonuçlar hükümdarın hoşuna gitmediği için tekrar edildiği endişesi ortadadır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Hür Demokrat Parti (FDP)'nin liste başı adayı olan Nicola Beer de bir açıklama yaptı. Beer Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Erdoğan yenilgiyi kabullenmedi. Böyle bir Türkiye artık AB'nin ortağı olamaz” dedi.

Sol Parti lideri Katja Kipping de Twitter'da "Erdoğan seçim sonuçları ona uymadığı için İstanbul'da seçimleri yeniliyor. Federal hükümet seçilmiş Belediye Başkanı İmamoğlu'nu desteklemeli” ifadelerini paylaştı.

dpa/SSB,BK

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