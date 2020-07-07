 CIA′ye casuslukla suçlanan İranlı idam edildi | DÜNYA | DW | 20.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

CIA'ye casuslukla suçlanan İranlı idam edildi

Öldürülen İranlı general Süleymani ile ilgili bilgileri CIA ve Mossad'a aktararak casusluk yaptığı iddia edilen Mahmud Musavi Macid'in İran'da idam edildiği bildirildi.

Mahmud Musavi Macid'in İran'da idam edildiği bildirildi

Mahmud Musavi Macid'in İran'da idam edildiği bildirildi

Öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin konum bilgilerini ABD ve İsrail'le paylaşmakla suçlanan ve yargılandığı mahkemede idam cezasına çarptırılan Mahmud Musavi Macid'in cezasının Pazartesi günü infaz edildiği bildirildi.

İdam cezasının infazının gerçekleştiği, İran'da yargı makamlarının yaptığı bir basın açıklamasıyla duyuruldu. Macid'in ABD'nin istihbarat servisi CIA ve İsrail'in gizli servisi Mossad için casusluk yapmaktan mahkum edildiği vurgulanan açıklamada "Macid'in idamıyla vatana ihanetinin sonlanmış olduğu" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, "Macid'in büyük paralar karşılığında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü başta olmak üzere ülkenin askeri ve güvenlikle ilgili gizli bilgilerini Mossad ve CIA'ye ilettiği" savunuldu.

Macid, Ocak ayında ABD'nin SİHA (silahli insansız hava aracı) ile düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin konum bilgilerini ABD'li yetkililerle paylaşmakla suçlanmıştı.

İranlı General Kasım Süleymani'nin cenaze törenine binlerce kişi katılmıştı/ 6 Ocak 2020- Tahran

İranlı General Kasım Süleymani'nin cenaze törenine binlerce kişi katılmıştı/ 6 Ocak 2020- Tahran

ABD ve İran savaşın eşiğine geldi

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu en az yedi kişi 3 Ocak'taki ABD saldırısında hayatını kaybetmişti.

Süleymani'nin öldürülmesiyle ABD ve İran savaşın eşiğine gelmişti.

İran makamlarının açıklamasına göre, Macid 70'li yıllarda Suriye'ye göç ederek İngilizce ve Arapça tercümanlık yaptı. Arapça bilmesi ve Suriye coğrafyasını iyi tanıması nedeniyle Suriye'de savaşın başlamasıyla birlikte bölgede İranlı askeri yetkililerle iyi ilişkiler kurdu ve çeşitli askeri planlamalarda da yer aldı.

AFP, dpa,MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

BM Raportörü: Süleymani’nin öldürülmesi kanunsuz

BM Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin kanunsuz olduğunu rapor etti. (07.07.2020)  

Benzer içerik

Irak Qassem Soleimani

BM Raportörü: Süleymani’nin öldürülmesi kanunsuz 07.07.2020

BM Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin kanunsuz olduğunu rapor etti.

Syrien Kurdische Ölfelder von IS eingenommen

SDG’nin petrol üzerinde kontrolü rahatsızlığı artırıyor 05.07.2020

Fırat’ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri'nin petrol ve tarım açısından kıymetli bölgeleri kontrol etmesinden Şam kadar Türkiye, Rusya ve İran da rahatsız.

Iran Ahvaz Trauerzug für Soleimani

Süleymani'nin naaşı İran'a getirildi 05.01.2020

ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Süleymani'nin naaşı İran'a getirilirken, ABD Başkanı Trump İran'a yeni tehditlerde bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv- Mısır meclisi

Libya tezkeresi Mısır meclisinde

Libya'da Türkiye'nin desteklediği UMH'nın Sirte'ye "çok yakında" harekat başlatacağını açıklamasının ardından Mısır meclisi, Libya'ya asker gönderme tezkeresini bugün oyluyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  