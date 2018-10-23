 CIA direktörüne ses kayıtları dinletildi iddiası | DÜNYA | DW | 25.10.2018

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DÜNYA

CIA direktörüne ses kayıtları dinletildi iddiası

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi almak üzere Türkiye'ye giden CIA Direktörü Gina Haspel'e, önemli ses kayıtlarının dinletildiği iddia edildi.

Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

Washington Post gazetesi yayınladığı bir haberde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel'e Türkiye'deki temasları sırasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ses kayıtlarının dinletildiğini iddia etti.

Haberde "ses kaydını bilen bir şahsın kaydın 'inandırıcı' olduğunu ve Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'dan hesap sorması için ABD üzerindeki baskıyı arttırabileceğini" söylediğine yer verildi.

CIA Direktörü Haspel

CIA Direktörü Haspel

CIA Direktörü Haspel, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili olarak Salı günü Ankara'ya gitmişti ve burada temaslarda bulunmuştu. Türkiye'nin Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili elinde bulunan ses kayıtlarını geçen hafta Ankara'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya verdiği iddia edilmişti. Ancak bu iddia hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Türkiye Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından reddedilmişti.

Konuyla ilgili Perşembe günü bir açıklama yapan Çavuşoğlu, soruşturma şsüreciyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenlere hukuk çerçevesinde paylaşılabilecek bilgi ve delilleri paylaştıklarını ifade ederek, "Süreç maalesef uzadı. Daha cevaplanması gereken sorular var" dedi.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ilk kez konuştu. Veliaht Prens, Kaşıkçı'nın ölümü için "acı verici" ifadesini kullandı ve "adalet yerini bulacak" dedi. (24.10.2018)

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile zor günler geçiren Riyad yönetimi, ABD'nin Ortadoğu'da en çok kolladığı ülkelerden. İki devletin ilişkilerinin tarihçesi ise karşılıklı çıkarlara dayanıyor. (24.10.2018)

Kaşıkçı’nın öldürülmesine Batının tepkisi ve Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler gazetelerin öne çıkardığı yorum konuları arasında yer alıyor. Volkstimme, Türkiye politikasındaki ikileme dikkat çekiyor. (25.10.2018)

Kaşıkçı soruşturmasının "şu anda uluslararası mahkemeye taşıma durumunun" olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Şu anda böyle bir niyetimiz de yok" dedi. Çavuşoğlu, uluslararası alanda bir soruşturma açılması durumunda ellerindeki delilleri paylaşmakla yükümlü olduklarını da sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Riyad yönetimi uzun suskunluk ve inkârdan sonra yoğun uluslararası baskılar nedeniyle Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldüğünü itiraf etmek zorunda kalmıştı. İlk günlerde Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından çıktığını ve nerede olduğunu bilmediklerini ifade eden Suudi Arabistan, 20 Ekim'de muhalif gazetecinin konsolosluk binasında bulunduğu sırada çıkan bir kavgada öldüğünü açıklamıştı. Suudi Arabistan, olayla ilgili 18 Suudi vatandaşın gözaltına alındığını ve üst düzey beş Suudi yetkilinin de görevden alındığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman konuyla ilgili sessizliğini Çarşamba günü bozarak, Kaşıkçı'nın ölümü için "acı verici" ve "haklı gösterilemeyecek korkunç bir suç" demişti. Veliaht Prens ayrıca "sorumlular hesap verecek ve adalet nihai olarak yerini bulacak" şeklinde konuşmuştu.

Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamda Kaşıkçı'nın planlı bir şekilde ve vahşice öldürüldüğünü belirterek Suudi yönetimine sorular yöneltti ve bu soruların yanıtı bulunmadan konuyu kimsenin kapatamayacağını söyledi.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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