CHP'li Kasap geçici olarak Saadet Partisi'nde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümü ile meclis grubu düşen Saadet Partisi'nin bütçe görüşmelerinde söz sahibi olabilmesi için, Kasap'ın geçici olarak bu partiye geçeceğini bildirdi.

CHP Gençlik Kolları'nın Manisa'da düzenlediği organizasyona katılan Özel, burada yaptığı açıklamada, "Hasan Bitmez hayatını kaybedince İçtüzük gereğince 20 olması gereken grup üye sayısı 19'a düştü ve Saadet grubunun düşmesi söz konusu. Bugün de bütçe görüşmeleri devam ediyor. (...) Eğer Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse, bu demokrasi açısından da çok ayıp, hele hele Hasan Bitmez'in son nefesine kadar kürsüde sözünü söylemeye çalışan gayreti göz önüne getirilince, kendisinin hatırasına da saygısızlık olur. Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Partisinin Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, CHP grubu adına fedakarlıkta bulunup bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'nde yer alacağını duyuran Özel, Saadet Partisi genel Başkanı Temel Kararmollaoğlu ile Cuma günü yaptıkları görüşmede, Karamollaoğlu'nun, gruplarının düştüğünü "nezaketle hatırlattığını" ve bunun üzerine kendilerinin, "üzerlerine düşeni yapacaklarını söylediklerini" aktardı. "CHP kürsü hakkını savunur, muhalefet hakkını, söz hakkını savunur. Bütçe görüşmeleri sırasında Saadet Partisi'ne çeşitli katılımlar olabilecektir. Diğer partilerle iş birliği yaparak grup kuracak sayıyı tuttururlar" diyen Özel, "O sağlanana kadar söz haklarını kaybetmemeleri için bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Günaydın'dan TBMM Genel Kurulu'nda açıklama

Özgür Özel'in bu açıklamasının ardından, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından, Saadet Partisi TBMM Grubu'nun içtüzüğün grup olma şartını kaybetmesi üzerine CHP Grubu'nun aldığı kararı açıkladı.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, 12 Aralık'ta TBMM kürsüsünde yaptığı konuşma esnasında kalp krizi geçirmişti Fotoğraf: DHA

Günaydın açıklamasında, "TBMM'de muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin tüm açıklığıyla ve etkinlikle TBMM kürsüsünden ifade edilmesine olanak tanınması ve bu çerçevede bütçe görüşmeleri süresi ile kısıtlı olmak kaydıyla, Kütahya Milletvekilimiz Sayın Doktor Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunuyor. Yarından itibaren Saadet Partisi Grubu burada temsil edilecek. CHP olarak muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla bu tavrımızı almış bulunuyoruz. Diğer tüm siyasi partilerden de bu tavra destek bekliyoruz" dedi.

Kürsüde kalp krizi sonrası ölüm

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili 53 yaşındaki Hasan Bitmez, 12 Aralık'ta Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tedaviye yanıt vermeyen Bitmez 14 Aralık'ta hayatını kaybetti.

DW,ANKA / ET,JD

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