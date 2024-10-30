Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

PKK/KCK soruşturması kapsamında Çarşamba sabahı evinden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tuttuklanmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenlerin bugün Özer'i soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutukladığını" belirterek "Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir. Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz, halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları Perşembe günü saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet eden Özel, CHP'nin 1-3 Kasım tarihleri arasında yapacağı Antalya Kampını iptal ettiklerini, milletvekillerini İstanbul'a gitmeleri yönünde bilgilendirdiklerini ve partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu da Esenyurt İlçe başkanlığında olağanüstü toplantıya çağırdığını kaydetti.

Özer ifade verdiği sırada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir grup CHP'li ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne giderek bir basın açıklaması yaptı. İmamoğlu, "Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi net olarak görüyoruz. Hangi masa başı siyasi kumpası kurguladığınızı biliyoruz. Daha da önemlisi neden korktuğunuzu ve neden hileli yollara saptığınızı da gayet iyi anlıyoruz. Bunu millet de biliyor, millet de görüyor, millet de anlıyor. Hani önyargısız bir kucaklaşma teklif ediyordunuz? Hani İmralı'dan Meclis'e bir yol yapıyordunuz? Ne oldu da bu yolu yaparken birden bire CHP'li bir belediye başkanını tutuklayıp yerine kayyum atamaya karar verme gayreti içerisindesiniz. Sizin Allah aşkına sizin İstanbul'la derdiniz nedir? İstanbullularla derdiniz nedir" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: ANKA

İmamoğlu sözlerini, "Sizin Türkiye hayaliniz Türkiye yüzyılınız bu mudur? Kucaklaşma, barışma, huzur dediğiniz bu mudur? Siz bu kafayla mı ekonomiyi düzelteceksiniz? Siz bu kafayla mı memleketimizin, ülkemizin itibarını yükselteceksiniz? Bu kararı aldıranların, aldırmaya çalışanların yüzlerindeki o çirkin sırıtmayı görüyorum" diye sürdürdü.

DEM Parti de Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına ilişkin "Halkın iradesine yönelik açık bir darbedir, halk iradesinin gaspıdır. Bu tutum yerel demokrasiyi ve yerel iradeyi yok saymaktır. Bu hukuksuzluğa ve siyasi darbeye karşı sessiz kalmayacağız!" açıklamasını yaparak DEM eş genel başkanları, MYK üyeleri ve milletvekillerinin İstanbul'da olacağını duyurdu.

Ahmet Özer neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde Özer'in "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" gözaltına alındığını duyurmuştu.

Savcılığın açıklamasında, Özer'in PKK/KCK mensuplarıyla iletişim kurduğunun tespit edildiği ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Remzi Kartal'la 14 kez görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Erdoğan'dan Özel'e: Niye rahatsız oluyorsun?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Özer'in gözaltına alınmasından sonra CHP lideri Özel'e seslenerek "Bundan rahatsız olma, bu işi öğrenecek, hukuksuzluk nedir onu da öğrenecek. Dolayısıyla şunu bilmen lazım, hukuksuzluğun olduğu bir yerde adalet olmaz. Hukuksuzluğun olduğu bir yerde adil bir yönetim biçimi olmaz. Bunları öğrenmeye mecbursun. Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken, terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan niye rahatsız oluyorsun? Bundan rahatsız olmayacaksın, tam aksine burada mevcut yönetime destek vereceksin" demişti.

MHP'den gözaltı sonrası ilk tepki

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, X hesabından paylaştığı açıklamada, "CHP'nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel'in 'Kent Uzlaşısı' adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil'deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı" ifadesini kullandı.

Büyükataman, "Bu kapsamda 'Kent Uzlaşısı' adı altında CHP-DEM ortaklığı ile kazanılan Akdeniz ve Toroslar Belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti'ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri incelemeye alınmalı, belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır" çağrısında bulundu.

AKP'li Miroğlu: Zamanlama manidar

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu ise Özer'e yönelik gözaltı kararının zamanlamasının "manidar" olduğunu söyledi.

Miroğlu, X hesabından yaptığı değerlendirmede "Ahmet Özer gözaltına alınmış, sorgulama sürecinden önce yorum yapmayalım, ama şunu da söylemeden geçmeyelim: Cumhurbaşkanı'ndan, bugünkü grup toplantısında, Devlet Bey'in çağrısına yönelik daha net açıklamalar beklenirken yaşanan bu gözaltının zamanlaması çok manidar!" dedi.

DW,DHA,ANKA/CÖ,BÖ,HS,TY

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