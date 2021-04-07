 CHP′li Engin Altay hakkına soruşturma başlatıldı | TÜRKİYE | DW | 21.04.2021

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TÜRKİYE

CHP'li Engin Altay hakkına soruşturma başlatıldı

CHP'li Engin Altay hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ayrıca, RTÜK, Altay'ın açıklamalarına inceleme başlattıklarını duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP'li Altay hakkında "tehdit” suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "27. Dönem Milletvekili Engin Altay’ın 20/04/2021 tarihinde katılmış olduğu televizyon programında sarf etmiş olduğu beyanları yönünden müşteki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu 21/04/2021 havale tarihli dilekçesi Parlamenterler Büromuzun 2021/88447 sırasına kaydedilerek soruşturmaya başlanmıştır” denildi.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Engin Altay'ın 20 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında söylediklerine ilişkin, "vesayet odaklarının, Adnan Menderes'in akıbetiyle, seçilmiş başbakanları ve cumhurbaşkanlarını tehdit ettiği" ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'tehdit' suçunu düzenleyen 106. maddesinin ilk fıkrasında, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit eden kişinin, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağının" hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu dilekçede, "Altay'ın şikayete konu açıklamalarıyla Cumhurbaşkanını, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça atılı suç işlediği" belirtildi.

Amiraller bildirisi ile bağlantı araştırılacak

Bunun yanı sıra dilekçede, şikayete konu açıklamalar ile amirallerin bildirisi arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırılması ve varsa soruşturmanın birlikte yürütülmesi talep edildi. Bu konuda, "Soruşturma yürütülen 104 amiral bildirisinde de 'aksi halde' ile başlayan cümlenin vurgulamaya çalıştığı akıbet de 'Menderes'in akıbeti'dir. 104 amiral bildirisinde örtülü olarak vurgulanan akıbet, Engin Altay tarafından açıkça ifade edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

RTÜK'ten Engin Altay'ın sözlerine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP'li Engin Altay'ın söz konusu açıklamaları nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" denildi.

Engin Altay ne demişti?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, "Rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e…" demişti.

DW / AI,EC

@Deutsche Welle Türkçe

 

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