 CHP’li Emir: AKP’lilerin el altından aşı olduğunu söylemiştik | Türkiye | DW | 02.06.2021

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Türkiye

CHP’li Emir: AKP’lilerin el altından aşı olduğunu söylemiştik

CHP’li Murat Emir, 3 doz aşı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki göstererek, "AKP’lilerin el altından aşı olduğunu söylemiştik, iddiamız doğru çıktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez 14 Ocak'ta kameralar karşısında aşı olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez 14 Ocak'ta kameralar karşısında aşı olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT yayınında "Üç doz aşı oldum. Bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adım attım" sözlerine CHP'den "torpilli aşı" tepkisi geldi. Yazılı açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Aralık ayında AKP'lilerin el altından aşı olduğunu söylemiştik. Bu iddiamız da doğru çıktı. AKP, halk sağlığı suçu işliyor" dedi.

Aralık ayında aşıların Türkiye'ye çoktan geldiğini ve bazı AKP’lilerin el altından aşı olduğunu söylediklerini hatırlatan Emir, “Oysa dün Cumhurbaşkanı "3. doz aşımı oldum" sözleriyle bizi doğrulamış oldu. Çünkü kamuoyu bugüne kadar Erdoğan'ın 14 Ocak ve 11 Şubat tarihlerinde olmak üzere toplam 2 doz aşı vurulduğunu biliyordu” ifadelerini kullandı.

"Aşılar söylendiği tarihten çok önce geldi"

"Üçüncü doz aşının yapılabilmesi için ikinci dozun üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor" diyen Emir,  "Bu durumda Erdoğan'a 14 Ocak'ta kameralar karşısında göstermelik bir aşı mı yapıldı? Demek ki, Erdoğan, çok önceden ilk doz aşısını oldu" dedi.

Emir bunun aşıların Türkiye'ye söylendiği gibi 30 Aralık’ta değil çok önceden geldiğini ve AKP’lilerin herkesten önce aşılandığının kanıtı olduğunu savundu.

Emir, "Covid nedeniyle bugüne kadar binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Beceriksizlik ve rant hırsı yüzünden Türkiye'ye büyük bedeller ödettiren AKP iktidarı, halk sağlığı suçu işlemeye devam ediyor" dedi.

Türkiye'de şuana kadar her iki doz aşıyı olanların sayısı 16 milyon 600 bin civarında. Toplamda 29 milyon 300 bin doz civarında aşı yapıldı.

DW / GY, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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