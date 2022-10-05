CHP'den Erdoğan'ın başörtüsü açıklamasına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuda başörtüsü takılması hakkına yönelik anayasa değişikliği yapılabileceğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Çarşamba günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Açıklamasında Erdoğan'ı "çirkin bir üsluba" sahip olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak" dedi. CHP lideri, "Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel: Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!

Erdoğan'ın ifadelerine ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan önce açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, TBMM'ye sundukları kanun teklifinin "AKP'de rahatsızlık yarattığını" savundu. Özel, "Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" diye konuştu.

AKP: Yasa değil anayasa

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pazartesi akşamı Twitter'dan yayınladığı videoda, başörtüsü konusunu Türkiye'nin "yaralarından biri" olarak tanımlamış ve bu hakkı yasal güvence altına almak için TBMM'ye bir kanun teklifi sunacaklarını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan destek gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Çarşamba günü partisi AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kanun teklifi diye Meclis'e sundukları metin, sorunu hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten çok uzaktır" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, "Gelin, çözümü yasa değil, Anayasa düzeyinde sağlayalım" demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

DW/BÜ,BK