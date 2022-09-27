CHP'den AKP'nin Mersin saldırısı iddiasına tepki

İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesinde Pazartesi gecesi saat 22.45 sıralarında polisevine düzenlenen saldırının faillerinden birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Sedat Gezer adlı polis memurunun hayatını kaybettiği saldırıdan sonra üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirerek kendi yaşamlarına da son veren iki zanlıdan diğerinin kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

"Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi."

"Dilşah Ercan CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer aldı"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen Dilşah Ercan'ın, CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'tutuklu gazeteci' olarak yer aldığını belirtti.

Dağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu olay için de 'Bir gazeteci öldürüldü' derse şaşırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Dağ mesajında Türkiye'de gazetecilik faaliyetleriden dolayı tutuklanan gazetecinin bulunmadığı da savunarak, "Bilinmelidir ki Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır. 'Gazeteciler tutuklanıyor' propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil, Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dilşah Ercan ile ilgili iddiaya, "Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar" sözleriyle destek verdi.

Özgür Özel: "CHP'ye iftira atan hadsizler var"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Erdoğan'ın bu sözlerine, "İğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Raporu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2012'de hazırlayıp 2013'te paylaştığını ve o dönem bütün siyasi partilere yolladığıni ifade eden Özel, "Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir sayfasından Cumhuriyet Halk Partisi’ne hesap soran iftira atan hadsizler var. Saldırıda ölen teröristin isminin raporda yazmasını üzerine CHP buna gazeteci dedi diyorlar. Rapor 2012 yılından. CHP adı bilinen tutuklu gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor. Gazetecilik faaliyeti içerisinde olan 72 kişi mektup yazarak çalıştığı yerleri ve varsa uğradığı hak ihlallerini yazıyor. Toplam 188 kişi var. O raporoda yer alan üç kişi şu an vekil olarak TBMM’de" ifadelerini kullandı.

Muhalefetten tepki

Mersin'deki saldırıya yönelik iktidar kanadının yanı sıra muhalefetten de tepkiler geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında olayda hayatını kaybeden polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı paylaştı.

"Terörü bir kez daha lanetliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Mersin'de polisevine yönelik alçakça düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurumuza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan polis memurumuza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; terörü bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

HDP'den kınama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik terör saldırısını kınama mesajı yayınladı. Demirtaş, “Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim” dedi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine dün geçe yapılan terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Sedat Gezer için avukatları aracılığıyla bugün sosyal medya hesabında taziye mesajı paylaştı. Demirtaş, paylaşımı şöyle:

"Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.”

HDP Eş Genel Başkanları Pelvin Buldan ile Mithat Sancar da yayınladıkları ortak açıklama ile saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Mersin’de yaşanmış olan saldırıyı kınıyor ve karanlıkta bırakılan noktaların da aydınlatılmasının gerekliliğini vurguluyoruz. HDP olarak bizler, şiddet karşısında demokratik siyaseti ısrarla savunma ve uygulama tutumumuzu sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

DW,DHA,ANKA/TY,HT