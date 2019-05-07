CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya iptal başvurusu

CHP, 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri ile 31 Mart'ta İstanbul'da yapılan 39 ilçe seçiminin iptali için YSK'ya başvurdu.

CHP adına başvuruyu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı. Muharrem Erkek, "24 Haziran'da da Türkiye genelinde on binlerce kamu görevlisi olmayan kişi sandıklarda görev yaptı. 24 Haziran'da gerçekleşen seçimi de iptal etmek zorundasınız. Tam kanunsuzluk sebebiyle başvurduk. Tam kanunsuzlukta süre şartı aranmaz" dedi.

Erkek, başvuru öncesinde yaptığı açıklamada, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ediyorsanız, 39 ilçedeki tüm seçimleri ve 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerini de iptal etmek zorundasınız'' diye konuştu.

Erkek, "sandık kurullarında görev yapan kişilerin o sandıktan çıkan sonucu etkilediklerine dair somut bir delilin AK Parti'nin itiraz dilekçesinde dahi ortaya konmadığını" söyledi.

İYİ parti de itiraz etti

CHP'nin ardından İYİ Parti de 31 Mart İstanbul seçimlerinin tümünün iptal edilmesi için tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK'ya itirazda bulundu.

Başvuruda "Hakkında somut bulgu ve delile rastlanan sandık kurulu ve başkan ve memur üyelerinin varlığı halinde Tam Kanunsuzluk hali oluşmakta ve 31 Mart 2019 İstanbul ilinde gerçekleşen seçimlerin iptali ve yenilenmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

dha,DW,MK/BK

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