 CHP ve İYİ Parti′den ittifak açıklaması | TÜRKİYE | DW | 25.01.2019

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TÜRKİYE

CHP ve İYİ Parti'den ittifak açıklaması

Geçen yıl 24 Haziran seçimlerine Millet İttifakı ile giren CHP ve İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de işbirliği kararı aldı. İttifak, 22 büyükşehir ve 27 ili kapsayacak.

Türkei Ankara Bündnis Kilicdaroglu (R) Aksener (picture-alliance/AA/M. Kaynak)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ittifak kararını kamuoyuna açıkladı.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen iki parti lideri görüşmeleri sonrasında basına açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasi ve huzur içinde bir arada yaşama mücadelesi verdiklerini belirterek "Kavgadan değil barıştan yanayız. Demokrasi ve uzlaşma anlayışını geniş bir bağlamda Türkiye'nin önüne koyduğumuz için son derece mutluyum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "savaş tamtamlarıyla" kutuplaştırıcı, gerginleştirici üsluptan uzak duracaklarını belirterek "Bizler Cumhur İttifakı’nı oluşturan sistemi rencide edici bir dil kullanmadık. Millet İttifakı’nı oluşturan büyük kesime hakaret etmek, tahkir etmek Türkiye’yi yönettiğini sananlar açısından utanç verici. Yerel seçimlerde adayların projelerinin tartışılacağı, yapılacak hizmetlerin anlatılacağı bir seçim süreci sağlayacağız" diye konuştu.

Partilerin ittifak protokolüne göre işbirliği 22 büyükşehir ve 27 ili kapsayacak. Büyükşehirlerin 12'sinde CHP'nin,10'unda ise İYİ Parti'nin adayları yarışacak. Protokolde, söz konusu bölgelerde aday göstermeyen partinin, diğerinin adayını destekleyeceği, her iki partiden birine aday adayı müracaatında bulunmuş ancak adaylaştırılmamış kişilerin diğer siyasi partice aday gösterilmeyeceği” belirtiliyor.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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