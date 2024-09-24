CHP kurmayları "ahmak davası" için toplandı

CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının istinaf sürecini değerlendirmek ve strateji belirlemek üzere İstanbul'da toplandı.

İmamoğlu hakkında açılan ve istinaf aşamasında olan "ahmak davası"nda İBB Başkanı'na verilen siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün cezanın onanacağına ilişkin iddialar son günlerde gündemde yer tutmuştu.

Bunun üzerine CHP'li üst düzey yöneticilerin bir araya geldiği toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ABD ziyareti nedeniyle bulunamazken, İmamoğlu ise kısa bir süre katıldı.

Toplantıda CHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir araya geldi.

Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Çiftçi, hukuki süreci değerlendirdiklerini belirterek, olası bir "antidemokratik ve hukuka aykırı" bir karar alınması durumunda bunun Türkiye'ye maliyetinin ne olacağını ele aldıklarını kaydetti.

Çiftçi bundan sonra da toplantılara devam edeceklerini ve süreci takip edeceklerini belirtirken, gazetecilerden soru almadı.

İmamoğlu: Tam bir sefillik

Toplantıya kısa bir süre katılan Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de Kent Lokantası'nın açılışında kendisi hakkındaki yargı süreci ile ilgili konuştu.

"Son günlerde gelişen ve tartışılan ne yazık ki olmaması gereken bir davanın hem siyasi yasak hem de 2 yıl 7 ay ceza davasına dönüşen haliyle tam bir sefillik, bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor" diyen İmamoğlu toplantıya dair şunları söyledi:

"Elbette bu siyasi bir konu, dolayısıyla partimizi ilgilendiren bir konu, Genel Başkanımız ve merkez yönetimi meselenin İstanbul'da bizim hukukçularımızla tartışılmasını, konuşulmasını uygun gördü. Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Bu konunun sonrasında partimizin oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama Genel Başkanımız paylaşacaktır."

Özel: Karar biz ABD'de iken alınırsa döneriz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ABD'ye gitmeden İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "ahmak davası" ile ilgili de konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fotoğraf: Evrim Aydin/Anadolu/picture alliance

İmamoğlu ile dün akşam baş başa bir görüşme yaptıklarını söyleyen Özel, "Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz. Bir kere kimse bize böyle olmadık bir davadan, olmadık bir suçlamadan bu cezayı normalleştirmeye ve bu olacakmış gibi kabul ettirmeye çalışmasın. Böyle bir gündemin yerleşmesine de izin verilmemesi gerekir" diye konuştu.

"Böyle bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin. Bunu biz kabul etmiyoruz. Böyle bir saçmalık yok" diyen Özel, Türkiye'ye "bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını" sanmadığını belirtti. Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Tut ki biz ABD'deyken oldu. Tüm ihtimalleri değerlendirdik. En kısa zamanda geri döneriz. Mümkün olan en kısa süre içinde buraya dönmek, o zaman boynumuzun borcu. O gün başka bir gündür. Ben öyle bir güne uyanacağımızı düşünmüyorum ne ABD'deyken ne Türkiye'deyken ama herkes aklını başına alsın. A'dan D'ye değil, A'dan Z'ye bütün ihtimalleri gözeten bir tutum içindeyiz."

Kılıçdaroğlu'ndan da destek

Bu arada İmamoğlu'na önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek geldi.

Kılıçdaroğlu'nun İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu telefonla arayarak siyasi yasak davası ile ilgili desteklerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada "Telefon görüşmesinde Sayın Kılıçdaroğlu, demokrasiye ve Türkiye'ye yakışmayan siyasi yasaklara karşı olduğunu belirterek, olası akıldışı bu yasağa karşı İmamoğlu'nun yanında olacağını ve gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğini aktardı" denildi.

DW/GS, JD

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