CHP Hatay'da seçimin iptal edilmesini istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından partisinin seçim sonucuna ettiği itiraza rağmen mazbatayı AKP adayı Mehmet Öntürk'e veren Yüksek Seçim Kurulu'na ziyarette bulundu. Burada Kurul Başkanı Ahmet Yener ile bir araya gelen Özel'e bazı parti yöneticeleri ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Yener'le makamında görüşen Özgür Özel ve heyeti daha sonra YSK önünde toplanan kitleye açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, burada yaptığı konuşmada YSK'ya 80 sayfalık itiraz dilekçesi sunduklarını bildirdi. Çiftçi, öncelikli taleplerinin Hatay'daki bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olduğunu belirterek "Tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini talep ediyoruz ve seçimin iptalini istiyoruz" dedi. 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluştuğunu açıklayan Çiftçi, "Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz" dedi.

Yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle burada konuşma yapamayan Özel'in yerine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke halka hitap etti. YSK'yı ziyaretleri ile ilgili olarak, "Bugün de Hatay halkı kendi iradesiyle sandığa attığı oyun sayılmasını ve iradesinin kendisini temsil edenlerle artık çalışmaya başlamasını bekliyor. Biz de bugün YSK'ya, Hatay'da henüz hukuki süreç devam ederken hukuksuzca mazbata verilmiş olmasına itiraz etmek için geldik" diyen Böke, "Biraz önce Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında heyetimiz hem hukuki sürecin olağan akışındaki başvurumuzu, hem de olağanüstü başvurumuzu da YSK'ya gerçekleştirdik. Yarın YSK'nın bu konudaki görüşmeleri tamamlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hatay Türkiye'nin şahsi meselesidir"

Atatürk'ün, Hatay'ı şahsi meselesi olarak tanımladığını vurgulayan CHP Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Genel Başkanımız da, genel başkan olduğu günden itibaren 'Hatay benim şahsi meselem' demişti. Hatay artık demokrasi diyen, hukuk diyen, Türkiye diyen her birimizin şahsi meselesidir."

Böke, AKP adayı Öntürk'ün, CHP adayı Savaş'tan görünürde 2 bin 569 oy fazla aldığını ve 38 bin 888 geçersiz oyun sandıklarda beklediğini aktararak, "Yurttaşımızın sandığa attığı oyun geçerli ve gerçek halini ortaya koyma sorumluluğu da bugün hukukçuların ve her birimizin omuzlarındadır. Yaptığımız tespitlere göre 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik. Geçersiz oyların geçersizlik sebeplerinin yazılmadığını tespit ettik. Tüm bu gerçekleri ortaya koyan 86 sayfalık başvurumuzu biraz önce hukuka teslim ettik" dedi.

Selin Sayek Böke'nin konuşması sık sık, CHP'lilerin "Hatay'ın umudu Özgür Özel" slogan ile kesildi. Böke konuşmasının sonunda yarın (Pazartesi), seçim öncesi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve seçimlerde de CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'ın YSK'ya geleceğini belirterek, orada toplanan kitleyi yarın da destek vermeye çağırdı.

ANKA,DW / ET,EC

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