CHP aday tanıtım toplantısında Lütfü Savaş'ın adı geçmedi

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken CHP'nin merakla beklenen aday tanıtım toplantısı yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkan adaylarını tanıttı.

Genel Başkan Özgür Özel, Ankara Spor Salonu’nda yaptığı konuşmada, "Belediyelerde yaptığımız en önemli hizmet şudur, milletin parasını millet için harcadık. Biz, milletin parasını millete yönlendirdik. İsraf etmedik, tasarruf ettik. Doğal afetlerde, yangınlarda, sellerde, depremlerde tüm belediyelerimizin gücüyle vatandaşlarımızın yanında durduk" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye ittifakı vurgusu yapan Özel, "Biz bir ittifakın bir parçasıyız, bileşeniyiz, içindeyiz. Bu ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır" dedi.

Adayları tanıttı

"Toplamda 1127 aday belirledik. Belediye başkanlıkları için 100 kadın adayımız, 2019’a göre tam 2 katına çıkmış kadın aday sayımız var. Açıkçası bu CHP için, Türkiye için önemli bir adımdır ama asla yeterli değildir" diye konuşan Özel, İzmir’de 12 genç adaydan dokuzunun kadın olduğunu söyledi.

Özgür Özel Fotoğraf: Alp Eren Kaya/ANKA

Lütfü Savaş'ın adaylığı anons edilmedi

Toplantıda bir detay dikkat çekti. Aday tanıtım toplantısında Hatay ilçe belediye başkan adayları sahneye çağrılırken Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adaylığı anons edilmedi. Sahneye sadece ilçe belediye başkan adayları geldi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Hatay'da düzenlenen anma töreninde kentin CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca protestolarla karşılaşmış, Savaş’ın 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilmesi tartışmalara neden olmuştu.

Özel'den vaatler

Özel "Biz aslında 5 yıl öncesinden farklı olarak Türkiye’ye bir şey vaat etmiyoruz. Tek şeyi vaat ediyoruz. 5 yıl önce sizin güvenip bize emanet ettiğiniz belediyelere nasıl baktıysak, bundan sonraki 5 yılda da mevcut belediyelerde bunu artırarak devam ettireceğiz" dedi.

CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışına ve geçmişine vurgu yapan Özel, "Bu iktidar 25 yıl boyunca ülkeyi kötü yönetti. Şehirlerimizin tarihi dokularını tahrip etti. Şehirlerimizi düzensizliğe, karmaşaya, kötü yapılaşmaya teslim etti. Doğal afetlere karşı dirençsiz hale getirdi. Şehirlerimiz depremlerde yıkılan, sellerde boğulan, yangınlarda korunamayan güvensiz ortamlara dönüştü" dedi ve ekledi "Belediyeler yıllarca toplumun tamamının değil belli çıkar gruplarının faydalandığı kurumlar haline getirildi. Ankara'nın nasıl parsel parsel satıldığını, İstanbul’a nasıl ihanet edildiğini şehirlerimize bu kötülükleri yapanların bizzat kendi ağızlarından dinledik."

DW / SSB, EC