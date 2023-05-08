Che Guevara'yı tutuklayan general öldü

Devrimci lider Ernesto "Che" Guevara'yı tutuklayan askeri birliğin komutanı, Bolivyalı Gary Prado Salmon, 84 yaşında hayatını kaybetti. Salmon komutasındaki devriye birliği 8 Ekim 1967 tarihinde, Bolivya'nın güneybatısında Guevara'yı tutuklamış ve 39 yaşındaki Che Guevara bir gün sonra bir astsubay tarafından vurularak öldürülmüştü. Çok sayıda kaynak ve dönemin görgü tanıkları, Guevara'nın doğrudan Bolivya Devlet Başkanı Rene Barrientos Ortuno'nun emri ile öldürüldüğünü iddia ediyor.

Ernesto Che Guevara, tutuklanmasından kısa süre önce Bolivya'da bir çiftçi ve onun çocuklarıyla bir arada Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo

Arjantin'de dünyaya gelen Ernesto Guevara, gençlik yıllarında tıp tahsilinin ardından Latin Amerika ülkelerini gezmiş ve Küba'da, daha sonra uzun yıllar devlet başkanlığı yapacak olan Fidel Castro'nun liderliğindeki devrimcilere katılmıştı. Castro'nun 1959 yılında iktidarı ele geçirmesinin ardından Küba vatandaşlığına geçen Guevara, bu ülkede Merkez Bankası Başkanı ve Sanayi Bakanı olarak görev yapmış, 1965 yılında ise tüm resmi görevlerinden istifa ederek, Kongo ve Angola'nın ardından Bolivya'da bir isyan başlatmak için destekçi toplamaya başlamıştı.

Ernesto Che Guevara'nın tutuklanmasındaki rolü nedeniyle Bolivya Parlamentosu tarafından milli kahraman statüsü verilen Gary Prado Salmon ise daha sonra ülkesinde hükümette yer almış ve ayrıca Bolivya'nın İngiltere ve Meksika Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 1981 yılında bir kaza sonucu omurgasına mermi isabet eden ve belden aşağısı felç olan Salmon, o günden bu yana tekerlekli sandalyeye bağımlı bir hayat yaşıyordu.

Che Guevara: Küba'nın kaderini değiştiren Arjantinli To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AFP,epd / ET,JD

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