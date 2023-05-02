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Chatbotlar yakında bizden daha "akıllı" hale gelebilir mi?Fotoğraf: Knut Niehus/CHROMORANGE/picture alliance
TeknolojiKüresel

Chatbotlar yakında bizden daha "akıllı" hale gelebilir mi?

2 saat önce

Yapay zeka alanındaki ilk araştırmacılardan biri olan Geoffrey Hinton, bu yeni teknolojinin tehlikelerine dikkat çekti ve kontrolsüz sonuçlarına karşı uyardı.

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Yapay zeka alanında öncü araştırmacılardan biri olarak kabul edilen Geoffrey Hinton, Google şirketindeki görevinden ayrılmasının ardından yapay zeka teknolojilerinin "toplum ve insanlık için ciddi riskler" taşıdığı konusunda uyarılarda bulundu.

New York Times'a açıklamalarda bulunan Hinton, yeni yapay zeka teknolojisinin tehlikelerine dikkat çekerek, yapay zeka programlarının "şu anda bizden daha akıllı olmadığını düşünüyorum ama yakında olabilirler" dedi.

Google ve ChatGPT gibi şirketler, Hinton'un "derin öğrenme" ve "yapay sinir ağı" üzerine yaptığı araştırmaları kullanarak, daha büyük veri kümelerini işleyip öğrenen yazılımlar kullanıp üretiyor.

"Yapay zekanın babası"

Geçen yıl, Google ve ChatGPT'nin arkasındaki girişim OpenAI, daha önceki dönemlerden çok daha fazla miktarda veri kullanarak yeni sistemler oluşturmaya başladı.

"Yapay zekanın babası" diye nitelendirilen Hinton, Google ve OpenAI'nin daha büyük veri setlerini kullanarak öğrenen sistemler geliştirdiğini ve bu sistemlerin veri miktarı nedeniyle bazı alanlarda insan zekasını gölgede bırakabileceğini söyledi.

Rekabetin tehlikeli bir hızla teknoloji şirketlerini daha fazla yapay zeka geliştirmeye yönlendirdiğini savunan Hinton, bunun yanlış bilgi yayma tahlikesini de beraberinde getirdiğini ve istihdamı riske attığını ifade etti.

"Yapay zekanın babası" Geoffrey E. HintonFotoğraf: Masahiro Sugimoto/AP Images/picture alliance

Hinton, yapay zekanın çalışanlara destek olmak için kullanıldığını, ancak ChatGPT gibi sohbet botlarının hızlı bir şekilde genişlemesinin istihdamı riske atabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanı, yapay zeka tarafından oluşturulan yanlış bilginin yayılma potansiyeline de dikkat çekerek, ortalama bir insanın artık neyin gerçekten doğru olup olmadığını bilemeyeceğini söyledi.

Hinton, "Kötü adamların kötü şeyler yapmak için yapay zekayı kullanmalarını nasıl engelleyeceğinizi hayal etmek zor" dedi.

Google’dan yanıt: Sorumlu davranıyoruz

Google Yapay Zeka birimi yöneticisi Jeff Dean ise Hinton'ın şirketten ayrılmasının ardından bir açıklama yaparak kendisine şirkete sağladığı katkı için teşekkür etti. Dean, Hinton'ın Google ile ilgili açıklamalarına ise "Yapay Zeka İlkelerini yayınlayan ilk şirketlerden biri olarak, sorumlu bir yaklaşımı benimsiyoruz" yanıtını verdi.

Mart ayında, teknoloji milyarderi Elon Musk ve birçok uzman, yapay zeka sistemlerinin gelişimine ara verilmesini, güvenli olduklarından emin olmak için zaman tanınmasını talep etmişti. Açık mektupta, "Güçlü yapay zeka sistemleri, etkilerinin olumlu ve risklerinin yönetilebilir olduğundan emin olana kadar geliştirilmemelidir" ifadeleri yer aldı.

Binden fazla bilim insanının çağrısı, ChatGPT'nin kullandığı teknolojinin çok daha güçlü bir sürümü olan GPT-4'ün piyasaya sürülmesinin ardından geldi. Hinton, açık mektubu imzalamamıştı.

AFP, Reuters/MK,JD

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