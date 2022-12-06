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Fotoğraf: Alexander Limbach/Zoonar/picture alliance
BilimAvrupa

Avrupa'da yapay zeka anlaşması

3 saat önce

AB ülkeleri, yapay zeka ile işleyen sistemlerin geliştirilmesi için ortak kurallar üzerinde anlaştı. Yapay zekanın yol açabileceği tehlikelere karşı alınacak önlemler de karara bağlandı.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin telekomünikasyondan sorumlu bakanları, Avrupa'da yapay zekanın geliştirilmesine yönelik ortak kurallar üzerinde anlaşmaya vardı.

AB Dönem Başkanlığını yürüten Çekya'dan Salı günü yapılan açıklamada, üzerinde mutabık kalınan kuralların yapay zekanın kullanımı konusunda yasal netlik yaratmayı amaçladığı belirtildi.

AB'nin üzerinde anlaşmaya vardığı kurallar Avrupa Parlamentosu ile de müzakere edildikten sonra uygulanmaya başlanacak.

Telekomünikasyondan sorumlu bakanlar Brüksel'de yaptıkları toplantıda, ayrıca yapay zekanın kullanılmasının insanlarda sosyal davranışları veya kişilik özellikleri temelinde değerlendirmek suretiyle bir dezavantaja yol açması durumunda yasaklanmasının da önünü açtılar.

İlgili bakanlar, bunların dışında özellikle yüksek risk unsuru taşıyan biyometrik yüz tanıma ile su ve elektrik tedarikinde kullanılan yapay zeka sistemlerinin yol açabileceği tehlikelerin nasıl önleneceğine ilişkin kuralları da belirlediler.

Üzerinde anlaşmaya varılan kuralların askeri alanlarda ve salt araştırma amaçlı yürütülen çalışmalarda geçerli olmayacağı ifade edildi.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ancak düzenleme ve inovasyon arasında iyi dengelenmiş bir ilişki kurulabilirse bu teknolojinin getireceği potansiyelden yararlanabiliriz" dedi.

Buschmann, kamusal alanlardaki gizliliğin korunması ve yapay zeka sistemlerinin kullanımında şeffaflık ve izlenebilirlik konularında ise yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu kanaatini taşıdığını da sözlerine ekledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck de yapay zeka ile ilgili alınan kararları memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Habeck, "Yapay zeka AB'nin rekabet edebilirliği için hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Hollandalı parlamenter Kim van Sparrentak ise kararı eleştirdi. Yeşiller partili Van Sparrentak Twitter'da yaptığı paylaşımda, anlaşma metninin "temel haklar için gerekli güvencelerden yoksun ve boşluklarla dolu olduğunu" savundu.

AFP/TY,BK

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