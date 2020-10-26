Charlie Hebdo'dan bu sefer Erdoğan karikatürü

Fransız Charlie Hebdo dergisi, yayımladığı Erdoğan karikatürüyle sert tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "Faşizm ve faşistler kaybedecek" mesajı paylaştı.
Türkiye ile Fransa arasında gerilimin tırmandığı dönemde Fransız Charlie Hebdo dergisinin yayımladığı Erdoğan karikatürü sert tepkilere yol açtı.
Karikatürde iç çamaşırlarıyla bir koltukta oturan Erdoğan'ın yanında duran, elinde bir tepsi içinde iki şarap kadehi bulunan tesettürlü bir kadının eteğini havaya kaldırdığı ve Erdoğan'ın "Ooo Peygamber" dediği görülüyor. Erdoğan'ın eteği havaya kaldıran eliyle yaptığı işaret ise beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırkçıların işaretine benziyor. Karikatürün başlığında ise "Erdoğan özel yaşamda çok komiktir" ibaresi yer alıyor.
Charlie Hebdo'nun çizimine Türkiye'den tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise Charlie Hebdo'nun çizimine küfürle tepki gösterdi. Çam, Fransızca attığı Tweet'te "P…siniz, o… çocuğusunuz" ifadelerini kullandı.
Charlie Hebdo, Muhammed Peygamber çizimleriyle başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünyada tepkilere yol açmış, ifade özgürlüğünün sınırlarıyla ilgili yoğun tartışmalara neden olmuştu. 2015'te derginin Paris'teki bürosuna düzenlenen terör saldırısında 11 kişi yaşamını yitirmişti.
DW/BK,HS
© Deutsche Welle Türkçe
Charlie Hebdo davası başlarken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'da vatandaşların dine hakaret olarak algılanabilecek ifadeler kullanma özgürlüğüne sahip olduğunu söyledi.
Charlie Hebdo'ya saldırı davası Paris'te başlıyor. 14 sanığın bulunduğu davada baş sanık Türkiye kökenli Fransız vatandaşı Ali Rıza Polat.
2015 yılında düzenlenen Charlie Hebdo saldırısıyla ilgili dava Çarşamba günü Paris’te başlıyor. Dergi, yarın satışa çıkacak sayısında büyük tartışmalara neden olan Muhammed Peygamber karikatürlerini tekrar yayımlayacak.
Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen terör saldırısının beşinci yıldönümünde dergi özel sayı yayınladı.