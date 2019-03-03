Cezayir Genelkurmay Başkanı: Buteflika gitmeli

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salih, 82 yaşındaki Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın sağlık durumunun ülkeyi yönetmek için elverişli olmadığını ilan edecek anayasal sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

Salı günü televizyonda konuşan Genelkurmay Başkanı, 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın sağlık durumu nedeniyle yaşanan siyasi krizin aşılması için Anayasa'nın 102'inci maddesine işaret etti.

Salih, "Cezayir halkının meşru taleplerine yanıt verecek, anayasanın hükümlerine saygılı ve aynı zamanda ülkenin egemenliğine zarar vermeyecek bir şekilde ükedeki krizden çıkmak için bir çözüm bulunması gerekli ve hatta elzemdir" ifadesini kullandı.

Söz konusu maddeye göre Anayasa Konseyi, Devlet Başkanı'nın görevi sürdürmek için sağlık durumunun elverişli olup olmadığına karar verebilir ve parlamentoya çağrıda bulunarak Devlet Başkanı'nın ülkeyi yönetmek için yetersiz olduğunu ilan etmesini talep edebilir.

Bugüne kadar Buteflika'yı destekleyen bir duruş sergileyen Genelkurmay Başkanı'nın talebi eğer kabul görürse, Devlet Başkanı'nın görevden düşürülmesi ile birlikte meclisin üst kamarasının başkanı 45 gün boyunca geçici olarak devlet başkanlığını üstlenecek.

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika

Yüz binler yürümüştü

2013 yılında geçirdiği felç sonrası tekerlekli sandalye kullanan ve o tarihten bu yana nadiren halk karşısına çıkan Buteflika, ülkede 18 Nisan'da düzenlenmesi planlanan seçimlerde aday olacağını açıklamış, ancak yaşanan geniş çaplı protesto gösterileri sonrası adaylığını geri çekmişti.

Beş hafta boyunca süren ve yüz binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Buteflika adaylıktan çekilirken seçimlerin de erteleneceği açıklanmış ve Devlet Başkanı'nın 2019 yılı sonuna kadar ülkenin yeni anayasasını hazırlayacak bağımsız bir komite oluşturacağı ve anayasa taslağının referanduma sunulacağı belirtilmişti.

Her ne kadar Buteflika'nın beşinci kez Devlet Başkanı olmak için yarışmayacağı memnuniyetle karşılansa da, seçimlerin ertelenmesi eleştirilerin devam etmesine neden olmuştu.

Kabine değişti

Buteflika'nın tekrar aday olmayacağını açıklamasından sonra ayrıca ülkede kabine değişikliği olmuştu. Başbakan 11 Mart'ta Ahmed Uyahya istifa etmiş, yerine o güne kadar İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Nureddin Bedevi getirilmişti.

Bedevi yeni hükümeti kurmakla görevlendirilirken, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevine ise Ramtane Lamamra getirilmişti.

DW,AP,AFP,rtr/ÇÖ,GA

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