 Ceza alan başkanların Soylu ziyareti | Türkiye | DW | 25.01.2022

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Türkiye

Ceza alan başkanların Soylu ziyareti

İhaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yargılandıkları davada hapis cezası alan AKP'li Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ile Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

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Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Şırnak'ın Uludere Belediyesi ile bu ilçeye bağlı Hilal ve Şenoba belde belediyelerinin ihalelerinde rüşvet alınıp verildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı suçlamasıyla 32 sanık hakkında 2013 yılında açılan davayı 6 Ocak’ta karara bağlamıştı. 

Davada aralarında Şırnak Uludere Belediye Başkanı AKP'li Sait Ürek, Hilal Belediye Başkanı AKP'li Cevher Benek ile bir önceki dönem Şenoba Belediye Başkanlığı görevinde bulunan AKP'li Sabri Babat hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan 3 yıldan 4 yıl 5 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verilmişti. Temyiz yolu açık olmak üzere verilen mahkeme kararında, şu anda belediye başkanlıkları devam eden Sait Ürek ve Cevher Benek hakkında mahkumiyet kararlarının kesinleşmesi beklenmeksizin görevden alınmaları için İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulmasına karar verilmişti. 

Bu gelişmenin ardından iki belediye başkanının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiği ortaya çıktı. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu. Ürek, Soylu ile fotoğraflarını paylaştı. Belediye başkanları ziyaretin nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı. 


Eray Görgülü / Ankara 
© Deutsche Welle Türkçe
 

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