 Cenk Şahin St. Pauli′de kadro dışı | SPOR | DW | 14.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

SPOR

Cenk Şahin St. Pauli'de kadro dışı

Almanya'nın St. Pauli ekibinde forma giyen futbolcu Cenk Şahin, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna sosyal medyadan verdiği destek sonrası kadro dışı bırakıldı. Kulüp, Şahin'i gönderme kararı aldı.

Türk futbolcu Cenk Şahin

Türk futbolcu Cenk Şahin

Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden St. Pauli, Türk oyuncu Cenk Şahin'i Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyonuna verdiği destek gerekçesiyle kadro dışı bıraktı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu kararla birlikte Cenk Şahin artık maç kadrosu ve antrenmanlara alınmayacak.

St. Pauli'nin açıklamasında, "kimsenin farklı kültürlerden doğan farklı yaklaşımlar ve algıları yargılayamayacağı" belirtilirken buna karşın kulübün değer yargılarına dikkat çekildi. Açıklamada, her türlü tartışmadan ve kuşkudan bağımsız olarak kulübün savaşı destekleyen bir tutumu reddettiği ve Şahin'in tutumunun kulübün değer yargıları ile bağdaşmadığı belirtildi.

Cenk Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü askeri operasyona destek amacıyla Instagram hesabından paylaştığı mesajda "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle" demişti. Ancak 25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı Alman kulübünün taraftarları tarafından eleştirilmişti.

St. Pauli, Cenk Şahin'in anlaşmasının ise şimdilik feshedilmeyeceğini, ancak oyuncuya başka kulüplerle görüşmesi ve idman yapması için izin verildiğini duyurdu. Cenk Şahin, 2016 yılında Başakşehir Futbol Kulübü'nden St. Pauli'ye transfer olmuştu.

dpa,BK/CÖ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alman futbolunda "Barış Pınarı" krizi

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından FC St. Pauli'nin futbolcusu Enver Cenk Şahin’in, Türkiye’nin Suriye harekatını desteklemesi büyük tartışma yarattı. Taraftarlar Şahin’in takımdan gönderilmesini talep ediyor. (11.10.2019)  

UEFA’dan asker selamına soruşturma

UEFA, Türk milli takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinci sırasında asker selamı vermelerini soruşturma kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, bu akşamki Fransa-Türkiye maçına gitmeyeceğini açıkladı. (14.10.2019)  

Benzer içerik

FC St. Pauli - Cenk Sahin

Alman futbolunda "Barış Pınarı" krizi 11.10.2019

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından FC St. Pauli'nin futbolcusu Enver Cenk Şahin’in, Türkiye’nin Suriye harekatını desteklemesi büyük tartışma yarattı. Taraftarlar Şahin’in takımdan gönderilmesini talep ediyor.

Fußball Champions League Schachtar Donezk - AS Rom

Avrupa futbolunun yeni gözdesi genç Türk futbolcular 03.09.2019

Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya ve Fransa'da bu sezon Türk futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor. Volkan Ağır, bu artışın gerekçelerini konunun uzmanlarına sordu.

Deniz Naki

Deniz Naki'ye Türkiye'de futbol yasağı 30.01.2018

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki‘ye "ayrımcılık ve ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle TFF tarafından 3.5 yıl maçlardan men cezası verildi. Bu ceza Naki’nin Türkiye’deki futbol hayatının bitmesi anlamına geliyor.

Reklam

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  