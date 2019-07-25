 Cem Özdemir aşırı sağcılardan ölüm tehdidi aldı | ALMANYA | DW | 02.11.2019

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ALMANYA

Cem Özdemir aşırı sağcılardan ölüm tehdidi aldı

Yeşiller Partili siyasetçi Cem Özdemir, Neonazi bir grup olan Almanya Nükleer Silah Birliği’nden ölüm tehdidi aldı. Daha önce de ölüm tehditleri alan Cem Özdemir’e özel koruma tahsis edilmişti.

Cem Özdemir (ortada) Berlin'de polis korumalarıyla birlikte

Cem Özdemir (ortada) Berlin'de polis korumalarıyla birlikte

Yeşiller Partisi'nin eski eş başkanı Cem Özdemir, ABD bağlantılı aşırı sağcı bir gruptan ölüm tehdidi aldı. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerdeki habere göre, Türkiye kökenli siyasetçinin Alman meclisindeki bürosuna ekim ayı sonunda Almanya Nükleer Silah Birliği (Atomwaffendivision Deutschland-AWD) adlı Neonazi grup tarafından gönderilen elektronik postada, Özdemir'in ölüm listesinin ilk sırasında yer aldığı ifade edildi.

Habere göre elektronik postada, "Şu sıralar sizi nasıl ve ne zaman idam edeceğimizin planlarını yapıyoruz, bir sonraki kamuya açık gösteride mi? Veya bizim tarafımızdan evinizde mi yakalanacaksınız?” ifadeleri yer aldı. Haberde, Özdemir'in elektronik postayı Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ve Alman meclisinin güvenlik birimlerine ilettiğini aktardığı belirtildi. 53 yaşındaki politikacının kullanılan ifadeler nedeniyle bu ölüm tehdidini ciddiye aldığı kaydedildi.

Özdemir daha önce de ölüm tehdidi almıştı

Cem Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle daha önce de Türkiye kökenli milliyetçi gruplar tarafından ölüm tehditleri almış ve Özdemir'e BKA tarafından özel koruma tahsis edilmişti.

"BKA'nın verdiği özel korumaya güvenebileceğini” belirten Cem Özdemir, "Ancak özel koruması bulunmayan ve düşmanlıkla karşılaşan yerel politikacılar ve gönüllülere ne olacak?” sözleriyle kaygılarını dile getirdi. Özdemir, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, online ağlarda nefret dolu yorumlarla karşılaşmadan saha kenarında, otobüste veya iş yerinin bir kutlamasında açık toplumu savunmanın mümkün olabilmesi gerektiğini söyledi.

Özdemir, nefret suçlarının kararlılıkla soruşturulup, adalete teslim edilmesi gerektiğini belirterek, bunun için nefret suçlarında uzmanlaşmış savcılara ve dijital şiddet konusunda daha donanımlı polis ve mahkemelere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Alman hükümeti geçen hafta aşırı sağcılıkla mücadeleyi artırmak için bir önlem paketi üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Cem Özdemir'in yanı sıra aralarında Thüringen eyaletinde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin liste başı adayı Mike Mohring'in de bulunduğu çok sayıda federal, eyalet ve yerel düzeyde siyasetçinin ölüm tehditleri aldığı ortaya çıkmıştı.

Cem Özdemir

Cem Özdemir

ABD bağlantılı Nükleer Silah Birliği

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin haberinde, Nükleer Silah Birliği adlı Neonazi grubun ABD'deki üyelerinin çok sayıda adam öldürme ve saldırı planları ile bağlantılı olduğu belirtildi. Hücre şeklinde yapılandıkları, birbirleriyle internet üzerinden gizli bir şekilde iletişim kurdukları ve diğer ırklara karşı nefret çağrıları yaptıkları belirtildi. Grubun Almanya'da oluşturduğu tehdide ilişkin olarak BKA, Nükleer Silah Birliği'nin Almanya'daki grubunun oluşturdurduğu tehlikenin "soyut olarak yüksek düzeyde” olduğuna dikkat çekti.

Almanya Nükleer Silah Birliği, 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Köln'de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Mülheim semtindeki posta kutularına attığı el ilanları ile Müslümanları tehdit etmişti.

DW,AFP/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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