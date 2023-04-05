Ceferin yeniden UEFA Başkanı seçildi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, üçüncü kez bu göreve seçildi. Ceferin, Portekiz'de yapılan kongredeki konuşmasında, Avrupa'da hayata geçirilmek istenen Süper Lig projesini çok ağır ifadelerle eleştirdi.

UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) Başkanı Aleksander Ceferin, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan kongrede bu göreve yeniden seçildi. Başkanlık için tek aday olan 55 yaşındaki Slovenyalı Ceferin'in seçimi delegeler tarafından alkışlanarak yapıldı.

2016 yılında ilk kez UEFA Başkanı seçilen Ceferin, 2019 yılında yine tek aday olarak girdiği kongrede, ikinci bir dönem başkanlık koltuğunda oturmaya hak kazanmıştı. UEFA Başkanı sıfatıyla aynı zamanda FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Başkan Yardımcısı olan Ceferin, Lizbon'da delegelere yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu büyük bir onur ama her şeyden önce büyük bir sorumluluk. UEFA delegelerini ve futbolu hayal kırıklığına uğratmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Süper Lig'e ağır eleştiriler

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa'nın bazı önde gelen kulüpleri tarafından oluşturulmak istenen Süper Lig projesini de bir kez daha ağır ifadelerle eleştirdi. "Süper Lig birkaç ay içinde Kırmızı Başlıklı Kız'daki bir karaktere, seni yemek isteyen büyükanne kılığındaki kurta dönüştü. Peki herhangi bir kimse aldatılabilecek mi?" ifadelerini kullanan Ceferin, söz konusu masala atıfta bulunarak, "Neyse ki avcıların hiçbiri utancından ölmedi" dedi.

2021 yılında hayata geçirilmek istenen Süper Lig projesine, Avrupa'nın pek çok ülkesindeki futbolseverler gibi, İngiltere'nin FC Liverpool taraftarları da tepki göstermişti - (19.04.2021) Fotoğraf: Carl Recine/REUTERS

Süper Lig planlarını "ahlaki olarak adice" diye nitelendiren UEFA Başkanı, "Kendi çıkarlarını, toplumun çıkarlarının üstüne koyuyorlar. Gerçeklerin yerine yalanları yayıyorlar. Demokrasinin yerine bir tekel getirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. "Futbol bir halk sporudur" diyen Ceferin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Görevimizin, futbolun çıkarlarını, bir avuç seçkinin çıkarlarının üstünde tutmak olduğunu asla unutmamalıyız. (...) Bu kıtada kartellere yer yok!"

Almanya'da yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da değinen Aleksander Ceferin, bu turnuvanın ekolojik anlamda bir öncü ve daha sonraki spor organizasyonları için örnek olacağını dile getirdi. Organizasyonun, "Tarihin en yeşil Avrupa Futbol Şampiyonası" olacağını belirten Ceferin, "Gezegenimizin korunmaya muhtaç olduğunu göstereceğiz" dedi.

dpa,SID / ET,EC

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