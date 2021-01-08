CDU'dan Ülkücü Hareket açıklaması

Almanya'da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) ülkede bir süredir yasaklanmasına ilişkin tartışmalarla gündemde olan Ülkücü Hareket'e ilişkin açıklama geldi. Partinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, "Aşırı sağcıların CDU'da işi yok, ister Alman olsun isterse de Türk kökenli olsun..." diye konuştu.

De Vries, bu nedenle partisini bir an önce bu tür görüşlere sahip kişilerin partiye üye olmasını engelleyen ve üyelerin de incelenmesini öngören bir yönetmelik tasarısını ele almaya çağırdı. De Vries özellikle Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde ülkücüler olarak bilinen aşırı sağcı hareketin destekçileri ile ilişkilerin "çok kaygısız şekilde ilerlediğini" belirterek bu durumun son yerel seçimlerde kendini gösterdiğini belirtti.

CDU'nun iç politika sözcüsü Christoph de Vries

Almanya'da sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi üyesi Götz Frömming'in konuyla ilgili soru önergesine hükümetin 1 Aralık'ta verdiği yanıtta, "KRV'de 13 Eylül'de yapılan yerel seçimlerde Türk aşırı sağ hareketlere yakın bazı kişilerin adaylıklarına ilişkin bilgilerin bulunduğu" ifade edildi. KRV'nin CDU'lu Başbakanı Armin Laschet'i de eleştiren De Veries, "KRV parti başkanının orta yolun beyan edilmiş temsilcisi olarak neden müdahalede bulunmadığını anlamakta güçlük çektiğini" söyledi.

Almanya'nın iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın tahminlerine göre, Almanya'da ülkücü harekete mensup yaklaşık 11 bin kişi yaşıyor.

Yasaklanmasına ilişkin teklif

Almanya'da Federal Parlamento, ülkede aşırı sağcı bir akım olarak nitelendirilen "Bozkurtlar"ı (Ülkücü Hareket) yasaklamak için Kasım ayında bir girişim başlatmıştı.İktidardaki koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in ortak başvurusu ile başlatılan girişim, Federal hükümetin Ülkücü Hareket'in yasaklanması konusunu ele almasını öngörüyor.

Söz konusu partilerin verdikleri ortak teklifte, Ülkücü Hareket'in ırkçı, Yahudi düşmanı, ve demokrasi karşıtı olduğu, ayrıca Almanya'nın iç güvenliğini de tehdit ettiği ifade ediliyor. Almanya'nın iç istihbarat örgütü olan Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından hazırlanan raporda da, "Bozkurtlar" milliyetçi ve aşırı sağcı ideolojinin taşıyıcısı ve yayıcısı olarak nitelendiriliyor. Rapora göre, Almanya'daki Ülkücü Hareket mensupları Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak halinde olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile de sıkı bir ilişki içinde bulunuyor.

Fransa da Kasım ayı başında "Bozkurtlar" olarak bilinen Ülkücü Hareket'i yasaklamıştı.

dpa,DW/BÖ,HT

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