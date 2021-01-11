CDU yeni liderini dijital kongrede seçecek

Almanya’da nefesler tutuldu, gözler yeni parti liderinin seçileceği Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) 33’üncü olağan kongresine çevrildi.

Başbakan Angela Merkel’in 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını açıklaması, siyasete veda edecek olması, partisi CDU’daki liderlik seçiminin önemini artırıyor.

Cuma günü başlayacak kongrede liderlik için yarışacak isimler, uzun yıllardır Alman siyaset sahnesinde yer almış Armin Laschet, Friedrich Merz ve Norbert Röttgen.

CDU'nun liderinin kim olacağı, Alman siyasetinin geleceği açısından kritik öneme sahip. Aynı zamanda sağ popülizmin tırmandığı Avrupa’daki siyasi dinamikler açısından da önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kongre, Cuma akşamı saat 18:00’de sırasıyla CDU genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel ve CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak’ın konuşmalarıyla başlayacak.

Ayrıca kongrede konuşma yapması öngörülen konuklar arasında uzun yıllar CDU’da siyaset yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Donald Tusk, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Belarus muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya bulunuyor.

Norbert Röttgen, Friedrich Merz ve Armin Laschet CDU liderliği için yarışacak

Siyasi partiler tarihinde bir ilk

Bu kongre ile birlikte aynı zamanda Alman siyasi partiler tarihinde bir ilke imza atılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez bir siyasi parti, genel başkanını seçeceği kongresini, internet üzerinden, dijital ortamda gerçekleştirecek.

Hristiyan Demokratlar yeni parti liderini, olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapılacak dijital kongrede seçecek.

Yeni lideri belirleyecek oylama kongrenin ikinci gününde, cumartesi günü yapılacak. Sabah saatlerinde üç adayın konuşmalarını yapmaları, ardından da oylamaya geçilmesi öngörülüyor.

Yerel parti yönetimlerini temsil eden 1001 delege, kişisel erişim kodunu kullanarak, dijital genel kurul toplantısına bağlanacak. Oylama başladığında açılacak dijital sandıklarda, lider olmasını istedikleri adaya oylarını verecekler.

Kongre cumartesi günü, seçimi kazanan yeni liderin yapacağı konuşmayla sona erecek.

Alman siyasi partiler yasasında, dijital platformlarda yapılan kongrelere ilişkin düzenlemeler bulunmuyor. Bu nedenle, oylama sonucunun bağlayıcı ve hukuki bir nitelik kazanabilmesi için, delegeler ayrıca oylarını mektupla da gönderecek. 22 Ocak'ta, mektupla gönderilen oyların sayımı yapıldıktan sonra çıkacak sonuç, CDU parti yönetimi tarafından ilan edilecek.

Hacker saldırısına karşı önlemler alındı

CDU, dijital ortamda yapılacak kongrenin güvenliğini “mümkün olan en üst düzey standartlarda” sağlayabilmek için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Olası hacker saldırılarına karşı alınan önlemler için başta Federal İçişleri Bakanlığı, Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesi ve Alman iletişim devi Deutsche Telekom olmak üzere tüm ilgili aktörlerle yakın çalışma yürütüldüğü belirtiliyor.

Bu arada üç adaydan hangisinin partinin liderlik koltuğuna oturacağını, delegelerin kongrede verecekleri oylar belirleyecek. Ama şu kesin görünüyor: CDU'da 20 yıl gibi uzun bir sürenin ardından, Merkel ve Kramp-Karrenbauer’den sonra, liderliği ilk kez bir erkek devralacak.

Yeni parti lideri aynı zamanda başbakan adayı mı olacak?

Parti lideri seçilmiş olmak doğrudan başbakan adaylığını garantilemiyor. Eylül ayında yapılacak seçimlere kimin başbakan adayı olarak gireceğini CDU, kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile birlikte belirliyor.

2000 yılında CDU’nun başkanı seçilen, 16 yıldır da Almanya başbakanlığını yürüten Merkel, 2018'deki eyalet ve yerel seçimlerindeki oy kaybı nedeniyle bir daha parti liderliğine ve başbakanlığa aday olmayacağını duyurmuştu.

2018 yılının Aralık ayında düzenlenen CDU kongresinde Merkel parti başkanlığı görevini, liderlik seçimini kazanan Annegret Kramp-Karrenbauer devretmişti.

Ancak Kramp-Karrenbauer, geçen yıl Şubat ayında, Thüringen Eyaleti'nde CDU'lu siyasetçilerin, sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partililerle birlikte hareket etmesi ve bu gelişmelerin eyaleti aşan bir siyasi gerilimin patlak vermesine yol açması üzerine parti liderliğinden ayrılmak istediğini, yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Kongrenin geçen yıl Nisan ayında düzenlenmesi öngörülmüştü. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle erteleme kararı alınmıştı.

Değer Akal

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