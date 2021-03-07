CDU ve CSU'lu vekiller Onur Belgesi imzaladı

Almanya'da siyasette çalkantıya neden olan maske skandalının ardından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Bavyera eyaletinde örgütlü kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) salgınla mücadelede çıkar elde etmeyeceklerine dair söz verdikleri bir Onur Belgesi'ne imza attı. Belgeye Federal Meclis'teki Birlik partilerinden 240 milletvekilinin tümünün imza attığı bildirildi.

Belge, Birlik partilerinin meclis grup başkanları tarafından Cuma akşamı saat 18.00'e kadar ültimatom verilerek imzaya açılmış ve milletvekillerinden salgınla mücadelede maddi çıkar sağlamayacaklarına dair güvence vermeleri istenmişti.

Amaç sarsılan güveni yeniden kazanmak

CDU ve CSU'nun meclis grup başkanları Ralph Brinkhaus ve Alexander Dobrindt, Onur Belgesi'nin bilgilendirme, şeffaflık ve davranış kurallarını kapsadığını belirterek bununla kişilerin yaptığı hatalar nedeniyle Birlik partilerine sarsılan güveni yeniden kazanmayı amaçladıklarını kaydetti.

Brinkhaus ve Dobrindt, milletvekillerinin aynı zamanda tüm gücüyle krizin üstesinden gelmek için çalışacakları ve herhangi bir çıkar gütmeden krizle mücadele eden işletmeleri destekleyeceklerinin teminatını verdikleini vurguladı.

CSU'lu siyasetçi Georg Nüßlein

Birlik partilerini son yılların en büyük krizine sürükleyen skandal, CSU'lu siyasetçi Georg Nüßlein'in koronaya karşı koruyucu malzeme üreten bir firmadan 600 bin euro, CDU'lu Nikolas Löbel'in de koruyucu maske üreten bir firmadan 250 bin euro aldığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti. Daha sonra her iki politikacı da istifa etmişti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Steinmeier: Rezalet ve utanç verici

Maske skandalına Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de bugün yaptığı sert bir açıklamayla tepki gösterdi. CDU'li siyasetçilerin karıştığı olayı "rezalet" ve "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Kişisel maddi çıkar sağlanmasını "demokrasi için bir zehir" olduğunu ifade eden Steinmeier, meclisteki tüm partilerden başka benzer olaylar yaşanıp yaşanmadığını hızlı bir şekilde açıklığa kavuşturmalarını istedi.

Steinmeier "Kim vekilliğini kişisel zenginliği için kullanıyorsa, bu sadece diğerlerine değil, onların demokratik çabalarına da zarar verir" şeklinde konuştu.

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe