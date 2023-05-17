"Erdoğan kazanırsa Türkiye-AB ilişkileri kötüleşir"

Almanya'da ana muhalefetteki Hrıstiyan Birlik Partileri'nden (CDU/CSU), Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde bir açıklama eldi. CDU/CSU Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha da kötüleşeceğine inandığını söyledi. Tagesspiegel gazetesine bir açıklama yapan Federal Milletvekili Hardt "Erdoğan kazanırsa, korkarım ki Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişimi Avrupa Birliği'nden daha da uzaklaşacak" dedi.

Hardt, Erdoğan'ın Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ayrılığı "bilinçli olarak" büyüttüğünü, "zira ülkesinin günün birinde AB üyesi olması halinde ülkenin AB'nin hukuk devleti kriterlerine bağlı olmasının kendi yararına olmayacağını" belirtti. Hardt Erdoğan'ın "ülkesinin AB yönüne doğru gelişim göstermesine izin vermemesi halinde" bundan doğacak "ekonomik sonuçları da taşıması" gerektiğini belirtti.

Türkiye'de 14 Mayıs tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49,5, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,9 oranında oy almıştı. Her iki aday yüzde 50'lik oy oranına ulaşamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı.

AFP / EC, TY

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