CDU liderinin Kreuzberg açıklamasına Yeşillerden tepki

Almanya'da ana muhalefet lideri Merz'in, Berlin'de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinin, "Almanya olmadığı" yönündeki sözlerine iktidar ortağı Yeşiller'den tepki geldi.

Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz'in, Berlin'de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtiyle ilgili sarf ettiği sözlere Yeşiller'den "ayrımcılık" tepkisi geldi.

Friedrich Merz Fotoğraf: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Merz, Bavyera eyaletindeki Gillamoos panayırında yaptığı konuşmada, "Almanya Kreuzberg değildir, Almanya Gillamoos'tur" demişti. Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katharina Dröge, Merz'i ülkeyi bölmekle suçlayarak CDU'nun "tehlikeli ve sorumsuzca bir yolda olduğunu" dile getirdi.

"Bavyera'dakileri daha Alman yapan nedir?"

Dröge, "Berlin'in Kreuzberg semti niye Alman olmuyor? Bavyera'daki bira çadırında olanları daha Alman yapan nedir? Kreuzberg'de farklı dinlerden, farklı milletler ve farklı cinsel kimliklerden insanların yaşaması mı?" sorusunu yöneltti.

CDU Meclis Grubuna seslenen Yeşiller Meclis Grup Başkanı, daha fazla birlikteliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, "Kreuzberg'in Bavyera'daki bira çadırı kadar, İslam'ın da Protestanlık kadar Almanya'ya ait olduğunu söyleyebilecek bir muhafazakar partiye ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

Yeşiller partili politikacı ayrıca, eski CDU'lu Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un 2006 yılında, "İslam Almanya'nın ve Avrupa'nın bir parçasıdır" sözüne atıfla partinin o dönemki çizgiye dönmesi çağrısı yaptı.

Willkommen in Berlin - Kreuzberg To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AFP / BK,ET

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