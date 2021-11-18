Casusluk suçlamasıyla tutuklanan İsrailli çift serbest

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunu görüntüledikleri iddiası ile gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İsrailli Mody ve Natali Oknin çiftinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Başbakan Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, "Türkiye ile gösterilen ortak çabalar sonucunda, Mordi ve Natali Oknin cezaevinden tahliye edilerek, İsrail'e evlerine dönüyorlar" ifadelerini kullandı.

Ortak açıklamada, "Türk Cumhurbaşkanı ve hükümetine iş birlikleri nedeniyle teşekkür ediyor ve çiftin eve dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

Başbakan Bennett, Twitter hesabından da çiftin İsrail'e dönmelerinin ardından çekilen fotoğrafı paylaştı.

Mody ve Natali Oknin çifti ve beraberlerindeki Türk vatandaşı olan üçüncü bir kişi, Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla 10 Kasım'da gözaltına alınmış ve 12 Kasım'da çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmıştı. Başlatılan soruşturmaya göre, çiftin 4 Kasım'da İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve gözaltına alınmadan önce İstanbul'un tarihi yerlerini gezdikleri belirtilmişti.

Çiftin tutuklanmasının ardından İsrail hükümeti "casusluk" suçlamasını reddetmiş, Başbakan Bennett, Mody ve Natali Oknin'in "hiçbir İsrail birimi için çalışmadığını" vurgulamıştı. Çiftin serbest bırakılması için çaba gösteren İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye bir heyet gönderilmişti.

Reuters, DHA/JD,AÜ

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