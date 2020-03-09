 ″Casus avukat″ davası Ankara’da başlıyor | TÜRKİYE | DW | 11.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

"Casus avukat" davası Ankara’da başlıyor

Yabancı büyükelçiliklere çalışan ve iltica talep eden Türk vatandaşlarının bilgilerini toplamakla suçlanan Yılmaz S.’nin davası Perşembe günü başlıyor. Türk makamları 2 bin 329 dosyanın ele geçirildiğini öne sürüyor.

Symbolbild Spionage BND Türkei Deutschland (picture-alliance/dpa)

Ankara’da 17 Eylül 2019 tarihinde gözaltına alınan ve hemen ardından 23 Eylül’de tutuklanarak cezaevine konulan, Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç büyükelçilikleri için çalışan avukat Yılmaz S. hakim karşısına çıkacak. Avukat Yılmaz S. dışında aynı dava kapsamında ikisi avukat biri savcılık zabıt katibi toplam dört sanık benzer iddialarla yargılanıyor.

DW Türkçe’nin ulaştığı iddianamede 51 yaşındaki avukat, Almanya, Hollanda, İsveç ve Norveç’te iltica talebinde bulunmuş Türk vatandaşları hakkında, "onların rızası olmadan, yasadışı yoldan bilgi toplamak ve yaymak" ile suçlanıyor. Yılmaz S.’nin, Almanya Büyükelçiliği’nin bir çalışanına hitaben yazdığı belirtilen bir e-posta da buna kanıt olarak gösteriliyor.

Avukat vekalet istedi iddiası

İddianamede, Yılmaz S.’nin söz konusu e-postada Almanya’da iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarından, beyanatlarının doğrulugunun incelenmesi amacıyla bir vekalet alınmasını, o vekaletle  büyükelçiliklerin kendisini vekil atamasını, böylece iltica sırasında verilen bilgilerin teyit edilmesinin resmi bir çerçeveye kavuşacağını önerdiği bilgisi yer alıyor.

Önerdiğimiz linkler

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann, elçilik için çalışan avukatın casusluk şüphesiyle tutuklanmasının "anlaşılabilir olmadığını" söyledi. Muhalefet partilerinden vekiller de avukatın tutuklanmasına tepki gösterdi. (21.11.2019)

Ankara'da beş aydır tutuklu bulunan ve yabancı büyükelçilikler için çalışan avukat Yılmaz S. hakkında açılan davanın ilk duruşmasının tarihi değiştirilerek erkene çekildi. (24.02.2020)

Almanya’nın da aralarında olduğu bazı ülkelerin büyükelçilikleri için çalışan ve hakkında casusluk iddiasıyla soruşturma yürütülen Yılmaz S. hakkındaki iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi. (17.02.2020)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 55 sayfalık iddianameye göre hakkında 19 Haziran 2019’da çıkarılan kararla avukat Yılmaz S. aylarca teknik ve fiziki takibe alındı, telefonları dinlendi ve özellike birlikte çalıştığı büyükelçiliklerle görüşmek üzere gittiği Ankara’da adım adım izlendi.

Dava neden açıldı?

İddianameye göre Yılmaz S. ve diğer dört sanığa yönelik soruşturma sürecinin başlamasına temel teşkil eden şikayet 2013 yılına dayanıyor. O tarihte Norveç’te ikamet eden Mustafa B. ve Fehmi B.‘nin Oslo’daki Türk Büyükelçiliği’ne giderek, Norveç Yabancılar Dairesi‘nin haklarında Türkiye’de inceleme yaptırdığı ve incelemeler sonucu elde ettiği bilgiler nedeniyle de Norveç’teki ikametlerinin sona erdirileceğini beyan edip, şikayette bulunduğu bildiriliyor. İddianamede ayrıca Mustafa B. ve Fehmi B.‘nin haklarında tutulmuş iki adet avukat raporunu Türk makamlarına ilettikleri kaydediliyor.

İddianamede yer verilen söz konusu avukat raporlarında, Norveç makamlarının Mustafa B.‘nin sahte evlilik yoluyla ülkede kalmaya çalıştığından şüphelendiği, bu nedenle yaptırdığı incelemelerde söz konusu şahsın Türkiye’ye gittiğinde boşandığı eşiyle kayınpederinin evinde kaldığına dikkat çekiliyor. Raporda söz konusu kişinin boşanmasına rağmen evliliğinin fiili olarak sürdüğü tespitinde bulunuluyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa B. ve ailesi hakkında Türkiye’de inceleme yapılarak tutulan söz konusu raporu hazırlayan avukatın, belgedeki isim karartılmış olmasına rağmen, Perşembe günü yargılanacak avukat Yılmaz S. olduğunu ileri sürüyor.

Çeşitli büyükelçilikler için hazırlanmış 2 bin 329 rapor

İddianamede, Yılmaz S.’nin gözaltına alınmasından sonra ofisinde yapılan aramada çeşitli büyükelçiliklere hitaben yazılmış, silinen bazı raporların geri döndürülmesiyle beraber toplam 2 bin 329 belgeye ulaşıldığı kaydediliyor. Bunlardan 914 raporun Almanya, 57’sinin Holanda, 18’inin İsveç, 92’sinin de Norveç Büyükelçiliği’ne hitaben düzenlendiği ileri sürülüyor. Bin 248 raporun ise silinenlerden kurtarılan, ancak başlığı belirlenemeyen rapor olduğu bilgisine yer veriliyor.

Ayrıca gözaltına alındığı sırada Yılmaz S.’nin yanındaki çantasında pek çok evrak, üç adet flaş bellek ve zarflar bulunduğu, bunların da 68 kişi hakkında hazırlanan 48 rapor olduğu belirtiliyor. Savcılık, söz konusu raporların yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ait kişisel, ailevi bilgiler ile nüfus, tapu gibi veriler, haklarında soruşturma veya kovuşturma olup olmadığına dair bilgiler içerdiğini kaydediyor. Bunun yanı sıra söz konusu şahısların çoğu hakkında "FETÖ/PDY" veya "PKK/KCK" üyeliği gerekçesiyle soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğünün tespit edildiği bilgisine işaret ediliyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise DW Türkçe’nin sorusuna verdiği cevapta, avukat Yılmaz S.‘nin gözaltına alındığı sırada üzerinde 59 dokümanın bulunduğunu ve bunlara el konulduğunu bildirip, belgelerin iadesini talep ediyor.

Büyükelçiliklerden bilgi alınmadı

Yılmaz S. ise ifadesinde, bilgi toplamadığını, söz konusu kişisel verilerin kendisine birlikte çalıştığı büyükelçilikler tarafından teyit amaçlı aktarıldığını belirtiyor. Çalışmalarını tamemen açık kaynaklardan ve avukatlık faaliyetleri kapsamında, Cenevre Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kararları çerçevesinde yürüttüğünü vurgulayan Yılmaz S. ayrıca, Cenevre Sözleşmesi gereğince mülteci statüsündeki kişilerle ilgili gizlilik kuralı olduğunu hatırlatıyor.

Avukat, beyanlarının doğruluğunun ortaya çıkması için  çalıştığı büyükelçiliklerden bilgi alınmasını talep ediyor. Ayrıca Yılmaz S., davaya temel teşkil eden şikayette bulunan Mustafa B. ve Fehmi B.‘yi tanımadığını, haklarında rapor tutmadığını, bu hususun Norveç Büyükelçiliği’ne sorularak ortaya çıkarılabileceğini de belirtiyor.

Avukat Yılmaz S.’nin tutuklanmasıyla Avrupa ülkelerinde siyasi sığınma talebinde bulunan çok sayıda Türk vatandaşına ait dosyanın Türk makamlarının eline geçtiği ileri sürülüyor. Yılmaz S.’nin aylar süren takipten sonra yakalanmasıyla Almanya’da siyasi sığınma talebinde bulunan, aralarında HDP eski milletvekili Leyla Birlik'in de olduğu çok sayıda Türk vatandaşına ait dosyanın Türk makamlarının eline geçtiği iddia edilmiş, Alman güvenlik birimleri söz konusu kişileri uyarmıştı.

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Belgien Osman Kavala in Brüssel

Osman Kavala hakkında bir tutuklama kararı daha 09.03.2020

Gezi Parkı davasından beraat eden ancak tahliye edilmesi beklenirken 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan iş adamı Osman Kavala, bu kez casusluk suçlamasıyla bir kez daha tutuklandı.

Türkei Geschäftsmann Osman Kavala

Osman Kavala hakkında bir tutuklama talebi daha 09.03.2020

Gezi Parkı davasından beraat eden ancak tahliye edilmesi beklenirken 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan iş adamı Osman Kavala, bu kez casusluk suçlamasıyla karşı karşıya.

Türkei | Die deutsche Botschaft in Ankara

Casuslukla suçlanan avukatın davası erkene çekildi 24.02.2020

Ankara'da beş aydır tutuklu bulunan ve yabancı büyükelçilikler için çalışan avukat Yılmaz S. hakkında açılan davanın ilk duruşmasının tarihi değiştirilerek erkene çekildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien Russischer Militärpolizist in der Nähe von Idlib (picture-alliance/Sputnik/D. Vinogradov)

ABD: Rusya ateşkesi bozabilir, hazırlık yapıyoruz

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Ankara Büyükelçisi Satterfield, Rusya’nın İdlib’deki ateşkesi her an bozabileceği uyarısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  