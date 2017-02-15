+++Canlı Anlatım-Ukrayna: Mariupol'den tahliyeler ertelendi

TSİ 13.50 Ukrayna: Tahliyeler ertelendi

Ukraynalı yetkililer, Rus birliklerin ablukası altındaki Mariupol'dan sivillerin tahliye edilmesinin ertelendiğini duyurdu. Bir kent yetkilisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus tarafı ateşkese uymadığı ve hem Mariupol'u hem de çevresini ateş altında tuttuğu için sivil halkın tahliyesi güvenlik gerekçesiyle ertelendi" dedi.

TSİ 13.05 Rusya: İzole olmadık

AB ve ABD'nin yaptırımları sonrası uluslararası toplumdan izole edildiği değerlendirmeleri yapılan Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Rusya, ABD ve AB tarafından izole edilebilmek için çok büyük" açıklaması yaptı. "Dünya Batı'dan daha büyük" diyen Peskov, Batı'yla birlikte hareket eden ülkelerin Rusya'ya karşı bir "çete" gibi davrandığını belirterek, Rusya'nın bu "ekonomik çeteye" tepki göstereceğini söyledi.

TSİ 13.00 Erdoğan Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi. NTV yayınında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın yarın Putin ile görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanımız yarın Putin'e Türkiye'de görüşme olabileceğini söyleyecek. Ateşkese şans verin, insani koridor oluşturalım. Bu savaş uzarsa hem Rusya için hem Ukrayna için bütün bölge için büyük bir yıkım olacaktır" dedi.

TSİ 12.50 Ukraynalı yetkililer, Rusya'yı ateşkesi uygulamamakla suçluyor

Mariupol yetkilileri, kenti ablukaya alan Rus birliklerinin insani koridorlarla sivillerin tahliyesini sağlamak için kabul edilen ateşkesi tam olarak uygulamadığı suçlamasında bulundu. Ukraynalı yetkililer, Rus tarafı ile tahliye koridorunda silahların susması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Geçici ateşkesi uyarınca sivillerin TSİ 12.00 ile 15.00 arasında kentten ayrılması öngörülmüştü.

TSİ 12.30 Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Sivillerin tahliyesi için daha fazla anlaşma yapılacak

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, sivillerin tahliyesini sağlayan insani koridorlar oluşturmak için Rusya ile daha fazla sayıda anlaşma yapılmasının beklendiğini açıkladı. Rus birliklerinin kuşatması altındaki liman kenti Mariupol'dan yapılan tahliyelere işaret eden Geraşçenko, "Kesinlikle diğer bütün bölgeler için de bu tür anlaşmalar yapılacak" dedi.

TSİ 12.00 Geçici ateşkes ilan edilen Mariupol'den tahliyeler başlıyor

Sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edilen Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'den tahliyelerin başladığı bildirildi. Yetkililer, TSİ 12.00 ile 17.00 saatleri arasında sivillerin kentten ayrılabileceğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin ateşkesi uygulamaya başladığını açıkladı ancak bu bilginin yanı sıra ateşkesin ne kadar süreceği veya diğer bölgeleri de kapsayıp kapsamayacağı teyit edilemedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sosyal medyada yaklaşık 200 bin kişinin şehirden çıkarılmasının beklendiğini açıkladı. Vereşuk, Donetsk bölgesindeki Volonovaha'dan da 15 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiğini duyurdu.

TSİ 11.30 AB: Rusya ve Belarus'un Baltık Denizi Devletleri Konseyi üyeliği askıya alındı

Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Belarus'un Baltık Denizi Devletleri Konseyi (CBSS) üyeliğinin askıya alındığını duyurdu. AB'den yapılan yazılı açıklamada, bu kararın AB'nin ve AB ile benzer görüşleri paylaşan partnerlerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ve Belarus'un bu işgale müdahil olmasına verdiği yanıtın bir parçası olduğu belirtildi. Açıklamada, "AB, CBSS üyesi ülkeler (Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Polonya ve İsveç) Rusya ve Belarus'un üyeliklerinin bu ülkelerle uluslararası hukukun temel ilkelerine saygıya dayalı bir işbirliği yeniden başlatılabilene kadar askıya alınması konusunda görüş birliğine vardı" denildi.

TSİ 11.00 Akar: Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok

Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığını ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda iki uçağımız şu anda bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Olası bir ateşkes durumunda uçakların emniyetli şekilde Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, "Uçaklarımızın olabildiğince emniyetini sağlamaya yönelik yakın temasımız devam ediyor. Ayrıca uçak mürettebatımız da şu anda Büyükelçiliğimizde misafir edilmekte. İlk fırsatta uçaklarımızı tahliye edeceğiz. Bu sırada eğer imkan olursa oradaki vatandaşlarımızın da Türkiye'ye tahliyesi mümkün olacak" dedi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda da açıklama yapan Akar, " 'Bölgesel sahiplik' ve 'Montrö ilkelerini' kullandığımızda yüzyıla varan süre içinde burada bir güven, istikrar oldu. Bunun bozulmaması lazım. Bu konuda bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu Montrö statüsünün bütün kıyıdaş ülkeler, bütün bölge ve tüm dünya için önemli bir çerçeve olduğunu herkesin bilmesi lazım. Geçmiş yıllara yönelik tecrübelerimizi de ortaya koyduğumuzda, ona göre hareket etmenin önemli olduğunu görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu nedenle Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok, bunu hep birlikte koruyalım" açıklaması yaptı.

TSİ 10.30 Ukrayna: 66 bin 224 kişi savaşmak için ülkesine döndü

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yurt dışında yaşayan 66 bin 224 Ukraynalı erkeğin Rusya'nın işgaline karşı yürütülen savaşa katılmak için ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Reznikov, "Şu anda ülkesini bu güruha karşı savunmak için ülkesine dönen erkeklerin sayısı bu kadar. Bu savaşmaya motive olmuş 12 birlik daha demek! Ukraynalılar, biz yenilmeziz" ifadelerini kullandı.

TSİ 09.49 Rusya'dan geçici ateşkes açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin tahliye edilmesi amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkabilmesi için insani koridorların açılacağı belirtildi.

Ukrayna'da Rus birlikleri tarafından kuşatılan Mariupol kentinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti. Boyçenko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, insani sorunların çözülebilmesi için çözüm yollarının arandığını ve "kente gıda ve ilaç temin edilebilmesi için ateşkesin öncelikli olduğunu" söylemişti.

AFP,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe