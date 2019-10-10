+++Canlı Anlatım- Türkiye'nin Suriye harekâtı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekâtı sürerken uluslararası tepkiler de devam ediyor.
TSİ 09.50 Azez'de TSK üssüne saldırı
DHA haber ajansı, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda yaralanan beş askerin Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.
TSİ 08.30 Siviller bölgeyi terk ediyor
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı harekâttan bu yana en az 70 bin sivilin bölgeden kaçtığını açıkladı.
TSİ 08.00 ABD'den yaptırım tehdidi
ABD, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekâtta insanlık suçu işlemesi durumunda yaptırımla tehdit etti. Bir hükümet yetkilisi, Washington'ın diplomatik ve mali yaptırım kararı almaya hazır olduğunu açıkladı. ABD'nin olası "İnsanlık dışı, orantısız uygulamaları" cezalandıracağı belirtilirken, bunun "etnik temizlik ya da sivil halka yönelik saldırıları" da kapsadığı vurgulandı. Açıklamada, ABD' nin harekâtı bu açıdan takip ettiği belirtildi.
TSİ 07.30 Cumhuriyetçi üyeler yasa tasarısı sunacak
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen'ınhazırladıkları Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının ardından, bu kez de Temsilciler Meclisi'nden 29 Cumhuriyetçi Kongre üyesi benzer bir girişimde bulunuyor.
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rejiminin, IŞİD'e karşı binlerce kayıp veren ve ülkemizi korumamıza yardım eden Kürt müttefiklerimize acımasızca saldırmasının ciddi sonuçları olmalı" dedi.
TSİ 04.00 Astsubay Çavuş Ahmet Topçu hayatını kaybetti
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’nda bir Türk askeri hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekât bölgesinde 10 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği ve üç askerin de yaralandığını açıklandı. DHA haber ajansı hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara'daki ailesine acı haberin iletildiğini duyurdu.
DW, GA/JD
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