+++ Canlı Anlatım: Almanya'da oy verme işlemi sürüyor- Laschet oy pusulasını yanlış katladı

15.50 AfD Göttingen'deki oy sayım listelerinde yer almadı

Göttingen'de popülist, sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy sonuçlarının yazıldığı bazı listelerde yer almadığı ortaya çıktı. Göttinger Tageblatt gazetesindeki habere göre, eksik olan listeye, seçim işlemleri bittikten sonra, oy sayımı sırasında elde edilen veriler yazılıyor. Tespit edilen eksik listelerin yerine hata fark edildikten sonra basılan yenileri kullanıldı.

14.45 Yeşiller'in Başbakan adayı Baerbock da oyunu Potsdam'da kullandı

Seçimin tek kadın başbakan adayı Yeşiller Partisi'nin eş genel başkanı Annalena Baerbock da oyunu Potstam'da kullandı. Son anketlere göre SPD'nin adayı Scholz'un oy oranı yüzde 25-26 aralığında seyrederken, CDU'nun adayı Laschet'in yüzde 22-25 arasında tespit edilmişti. Baerbock'un oy oranı ise anketlerde yüzde 16-17 civarında seyrediyordu.

Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock sandık başında



TSİ 14.00 Laschet oy pusulasını ters katladı, kullandığı oylar görüldü

CDU'nun başbakan adayı Armin Laschet sandığa attığı oy pusulasını ters katlayınca kullandığı oylar da görüldü. Gazetecilerin kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Federal Seçim Merkezi'nin internet sayfasında yer alan bilgiye göre seçmenlerin oy pusulalarını katlarken tercihlerinin görünmemesine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi davranış sergileyen seçmenlerin oylarının geçersiz sayılabileceği kaydediliyor. Laschet'in oyunun geçerli sayılıp sayılmayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Armin Laschet'in oy pusulasındaki tercihleri göründü

TSİ 12.00 Başbakan adayları oylarını kullandılar

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri ve partisinin başbakan adayı Armin Laschet oyunu memleketi Aachen'da kullandı. Laschet, seçim merkezi olan evine yürüme mesafesindeki okula eşiyle birlikte geldi. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz da yaşadığı Potsdam kentinde sandığa eşiyle birlikte giderek oy kullandı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steienmeier ise sabah erken saatlerde oyunu kullanmıştı.

TSİ 07.30 Cumhurbaşkanından sandık çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Federal Parlamento seçimlerinde oy verme hakkı bulunan tüm yurttaşları "vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye" davet etti. Steinmeier, Bild am Sonntag gazetesinde konuk yazar sıfatıyla kaleme aldığı yazıda, "Güçlü bir demokrasi ve iyi bir gelecek için hep birlikte oy kullanalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier oyunu Berlin'de kullandı

TSİ 07.00 Sandıklarda oy verme işlemi başladı

Almanya'yı önümüzdeki dört yıl yönetecek siyasi partileri belirlemek üzere 16 eyaletin tamamında düzenlenen Federal Parlamento seçimleri başladı. TSİ 19.00'a kadar sürecek seçimlerde 47 parti yarışıyor. Yaklaşık 60,4 milyon seçmen, 60 bin sandıkta, 6 bin 211 aday arasında tercihlerini yapacak.

DW,dpa,rts/TY,ETO

© Deutsche Welle Türkçe