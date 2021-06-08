Can Dündar'dan kırmızı bülten açıklaması: Interpol ciddiye almıyor

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Can Dündar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "casusluk" suçlamalarından MİT TIR'ları davasından ayrılan dosyası kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. Yakalama emri kapsamında da uluslararası polis teşkilatı Interpol'den kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunulması da kararlaştırıldı.

Can Dündar da mahkemenin kararına Twitter hesabından tepki gösterdi. Dündar, "Kırmızı bülten, ancak Interpol tarafından çıkarılabiliyor. Mahkemeler sadece Adalet Bakanlığından Interpol'e başvurup kırmızı bülten çıkarmasını isteyebiliyor. Ve Interpol, asıl amacın muhalifleri susturmak olduğunu bildiği için, Ankara'nın hiçbir başvurusunu ciddiye almıyor" dedi.

Daha önce de MİT TIR'ları davası kapsamında Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasının istenmesine karar verilmişti. Ancak Interpol tarafından Dündar hakkında çıkarılmış bir kırmızı bülten henüz yok. Interpol, bazı ülkelerin kırmızı bülteni "siyasi muhalifleri susturmak amacıyla" kullanarak suistimal ettiği gerekçesiyle kırmızı bülten başvurularının tümüne olumlu yanıt vermiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kasım 2020'de yaptığı bir açıklamada Gülen yapılanmasının hava kuvvetleri imamı olmakla suçlanan Adil Öksüz ile eski savcı Zekeriya Öz'le ilgili olarak kırmızı bülten taleplerinin Interpol tarafından dikkate alınmadığı eleştirisinde bulunmuştu. Soylu, "Interpol diye bir kuruluş var. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar. Askıya alıyorlar, düşürüyorlar" demişti.

Kırmızı bülten nasıl çıkarılıyor?

Interpol'ün üye devletleri suç, suçlu ve tehditler karşısında bilgilendirdiği ve gerektiği zaman yakalama emri talebi ilettiği sekiz ayrı bülten tipi bulunuyor. Yedisi renklerle ifade edilen bültenlerden en bilineni kırmızı bülten. Kırmızı bülten bir yargı organı veya bir uluslararası mahkeme tarafından iadesi için aranan şahısların yerlerinin belirlenip yakalanmaları için çıkarılıyor.

Üye ülkeler bir kişinin kırmızı bültenle aranabilmesi için ilk aşamada ilgili daire başkanlıkları aracılığıyla zanlı hakkında gerekli bilgileri Interpol ile paylaşarak uluslararası arama ve yakalama talebinde bulunuyor. İkinci aşamada Interpol Genel Sekreterliği bu kişinin aranmasının kurum içi kriterlerine uygunluğunu kontrol ettikten sonra gerekli görmesi durumunda bülten çıkarıyor. Son aşamada da üye devletlerin polis teşkilatları, hakkında bülten çıkarılan kişinin aranması ve yakalanması için bilgilendiriliyor.

Dolayısıyla ulusal bir mahkemenin kararı tek başına kırmızı bülten çıkarıldığı anlamına gelmiyor.

DW,HS,EC

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