 Can Dündar′ın iadesi talebine Almanya′dan cevap | ALMANYA | DW | 24.12.2020

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ALMANYA

Can Dündar'ın iadesi talebine Almanya'dan cevap

Can Dündar'ın dün verilen 27 yıl 6 ay hapis cezası sonrasında Türkiye'ye iade edilmesi taleplerine Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi: Almanya, prensip olarak siyasi mahkumiyet kararlarında iade yapmıyor.

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Gazeteci Can Dündar'ın Türkiye'de 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan, Dündar'ın Türkiye'ye iadesi talebine Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlık, Almanya'nın siyasi mahkumiyet kararlarında prensip olarak iade yapmadığını açıkladı.

DW Türkçe'ye verilen demeçte, "Prensip olarak geçerli olan Almanya'nın siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmamasıdır. Alman hükümeti, dünya genelinde bağımsız medya ve bağımsız habercilik için çaba harcamaktadır. Hem iyi ve kalıcı ikili ilişkiler hem de iyi ve kalıcı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gibi konularda uluslararası standartlara uyulması temel şarttır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Can Dündar kararı sonrasında Twitter hesabından yaptığı Almanca paylaşımlarda, Dündar'ın "casusluk ve silahlı bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giydiğini" ve "eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında olmadığını" iddia etmiş, ilaveten mahkeme kararının düşünce özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilmesinin gazetecilere hakaret olduğunu ileri sürmüştü. Altun, "Muhataplarımızdan, bağımsız Türk yargısının kararını kabul etmelerini ve Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz" diye belirtmişti.

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Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Türkiye'de "MİT Tırları" davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması Alman basınında yoğun eleştirilere yol açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Almanca paylaşım yaparak Can Dündar’ın Türkiye’ye iade edilmesini istedi. Almanya Dışişleri Bakanı, Dündar kararını "bağımsız gazeteciliğe darbe" diye nitelemişti.

Can Dündar hakkında verilen hapis cezasına Almanya'daki sivil toplum örgütleri ve siyasilerden tepki geldi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kararı "bağımsız gazeteciliğe vurulan sert bir darbe" olarak nitelendirdi.

Gazeteci Can Dündar, MİT TIR'ları davasında "casusluk" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Maas: Bağımsız gazeteciliğe darbe

Can Dündar kararına Almanya Dışişleri Bakanı Maas dün sert tepki göstermiş, gazeteciliğin topluma verilen vazgeçilmez bir hizmet olduğunu belirterek, bu hizmetin özellikle de yönetenlere eleştirel yaklaşıldığı durumlarda özel önem artettiğini vurgulamıştı. Maas, "Gazetecilik suç değildir, aksine toplum için vazgeçilmez bir hizmettir, özellikle de eleştirel ve araştırmacı şekilde hükümet edenlerin yaptıklarını büyüteç altına alıyorsa" diye belirtmişti.

Can Dündar hakkında verilen kararı "Türkiye'de bağımsız gazeteciliğe vurulan sert bir darbe" olarak nitelendiren Maas, "Basın özgürlüğü temel bir haktır ve gazetecilik mesleğinin sadece yüksek kişisel riskler alındığında mümkün olması kabul edilemez. Bu, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yükümlü bulunduğu basın özgürlüğü fikri ile bağdaşmıyor” ifadelerine yer vermişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dün Can Dündar'ı "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

DW/ETO,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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