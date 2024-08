Can Atalay: Çözüm Meclis Başkanı'ndadır

TİP milletvekili Can Atalay, TBMM'nin "Anayasa'yı çiğneyerek varlığını sürdüremeyeceğini" ve çözümün Meclis Başkanlığı makamında olduğunu dile getirdi.

Gezi Parkı Davası'nda aldığı 18 yıl hapis cezası mahkumiyeti nedeniyle Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği düşürülen Can Atalay, TBMM'de yaşanan kavgalı oturuma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Meclis'in yeniden toplantıya çağrılması yeni bir fırsattır. 'Olay' zaten kaçınılmaz olarak Meclis yeniden açıldığında her gün baş gündem olacaktır. Çünkü Anayasa'nın korunması ve uygulanması için yemin eden, birinci derece sorumlu olan Meclis, kendisi Anayasa'yı çiğneyerek varlığını sürdüremez" ifadelerini kullanan Atalay, "Bu durumun görüleceğini, söyleyenin de çok iyi bildiği hukuken dayanaksız gerekçelerin arkasına sığınılmadan adım atılmasını umuyorum" dedi.

Atalay Silivri Cezaevi'nde kaleme aldığı mesajında, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekilliğinin düşürülmesi konusundaki gerekçeli kararı üzerine yapılan olağanüstü toplantı çağrısıyla bir araya gelen ve yumruklu kavgaların yaşandığı TBMM oturumuyla ilgili olarak, kendisine destek veren milletvekillerine şu sözlerle teşekkür etti: "Konu ismim ile anılsa da özünde Anayasa'ya, yasalara, hukuka, hakka ve adalete sahip çıkma mücadelesini veren, keyfiliğe karşı duran, hakkımdaki uygulamanın yarattığı ve daha da yaratacağı vahim sonuçların farkında olarak eylemde bulunan, çaba gösteren, savunan, destekleyen, dayanışan, şiddete boyun eğmeyen herkese, milletvekillerine, partilere teşekkür ediyorum. Çabalarınız ülkemizin bugünü ve geleceği bakımından çok kıymetli."

"Olay dönüp dolaşıp önlerine geldi, gelecek"

Mevcut durumda "Can Atalay olayının" kapanmadığını, aksine Meclis'i de içine alarak daha devasa bir boyuta taşındığını ifade eden Atalay, "Bitirilmek için aylardır uğraşılan 'olay' her aşamada hukuku, adaleti, kurumları ve en sonunda Meclis’i nasıl içine alarak, tüketerek, kirleterek ve genişleyerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

AKP Milletvekili Alpay Özalan, TBMM kürsüsünde konuşan TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldırmıştı Fotoğraf: ADEM ALTAN/AFP

Yaşanan sürecin ancak hukukun açık emri yerine getirildiği zaman durabileceğini vurgulayan Atalay, "Can Atalay'ı bir süre daha hapiste tutmanın derdinde ve çabasında olanlar bile yol açtıkları tahribatı görüyorlar. Can Atalay'ı hapiste tutmayı başarabilmek konunun en önemsiz detayı. Ancak ne var ki Anayasa’ya uymak, hukuka bağlılık basit bir işleme, Can Atalay'ın milletvekili listesine yeniden yazılmasına gelip düğümlendiği için etrafından dolaşılamıyor, bastırıldıkça daha zorlayıcı biçimde ortaya çıkıyor" dedi.

"Anayasa hukuku mu geçerli olacak keyfilik mi?"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 17 Ağustos'ta yaptığı "Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır; AKP biz olmadan da gereğini yapmış, eşkıyalığa müsaade etmemiştir" açıklamasına da yanıt veren Atalay, "Anayasa'nın çiğnendiği ve çiğneyen her kurumun kendi meşruiyetini tartışmaya açtığı bir yerde artık sorunun bir Can Atalay olayından ibaret olmadığını belirtti"

TİP milletvekili, "Bitti denilenin, bitmesi için her türlü usul, erkan, kurum kimliği, yasa, Anayasa'yı ayaklar altına almanın sonuç getirmediğini, olayın dönüp dolaşıp tekrar tekrar önlerine geldiğini/geleceğini artık herkesin gördüğünü" dile getirdi.

AYM kararının basit bir işlem gerektirdiğini ve hem sorumluluk hem de çözümün Meclis Başkanı'nda olduğunu kaydeden Can Atalay, "Milletvekilleri listesine adım yazılacak, eğer gerekli görülüyorsa karar Meclis kürsüsünden okunacak. Bütün işlem bu basitliktedir. 'Can Atalay Olayı'nda, Anayasa hukuk mu geçerli olacak keyfilik mi baskın gelecek mücadelesinin odaklandığı bilinciyle davranan, yeniden toplantı çağrısı için çaba gösteren bütün milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadeleri ile açıklamasını tamamladı.

ANKA / ET,HT

