Bulgaristan'da dört partili koalisyon hükümeti kuruldu

Bulgaristan'da parlamento seçimlerinden yaklaşık bir ay sonra dört partili koalisyon hükümetinde uzlaşma sağlandı. Değişimi Sürdürüyoruz adlı yolsuzluk karşıtı parti lideri Kiril Petkov, yeni hükümeti onaylanmak üzere Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ruman Radev'e sundu. Yeni hükümet, Bulgaristan parlamentosunda Pazartesi günü yapılacak oylamadan sonra göreve başlayacak. Avrupa Birliği ülkesi olan Bulgaristan'da üç parlamento seçimi sonrasında Nisan ayından bu yana ilk kez geçici olmayan bir hükümet göreve geliyor.

Ülkenin müstakbel başbakanı Petkov "Koalisyonumuzun şiarı yolsuzluğa sıfır tolerans olacak" dedi. Petkov liderliğindeki Değişimi Sürdürüyoruz partisi 14 Kasım tarihindeki seçimlerde oyların yüzde 25'ini alarak birinci olmuştu. Yüzde 10'luk oy oranıyla Bulgaristan Sosyalist Partisi, yüzde 9'luk oy oranıyla popülist çizgideki Böyle Bir Halk Var partisi ve yüzde 6'lık oy oranıyla merkez sağ çizgideki Demokratik Bulgaristan İttifakı koalisyon hükümetinin diğer ortakları.

Petkov dört partili koalisyon hükümetinin 4 yıl süreyle görev yapacağını belirtti. Yargı reformu ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra enerji fiyatlarındaki artış ve korona kriziyle mücadele de hükümetin öncelik vereceği konular arasında. Petkov yeni bakanlar kurulunu da bugün kamuoyuyla paylaşacak.

Bulgaristan'da hükümet partileri arasında koalisyon sözleşmesi Cuma akşam saatlerinde imzalandı. Seçimlerde yüzde 22,7 oranında oy alan Bulgaristan'ın Avrupa Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB) partisi üyelerinin yolsuluğa karışmış olması nedeniyle hükümet görüşmelerine dahil edilmedi.

dpa / EC, BÖ

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