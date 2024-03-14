Bulgaristan: Türkiye'den sığınmacı geçişleri azaldı

Bulgaristan, Türkiye'den düzensiz göçün bu yıl geçen yıla göre önemli azalma kaydettiğini bildirdi.

Bulgaristan, Türkiye'den sığınmacı geçişlerinde bu yıl belirgin azalma kaydedildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, mecliste yaptığı konuşmada "Bulgaristan üzerindeki göç baskısının artmadığını, aksine düşüş yönünde kalıcı bir eğilim gösterdiğini" söyledi.

Bu yılın başından beri Bulgaristan-Türkiye sınırından yasa dışı 5 bin 200 geçiş teşebbüsünün engellendiğini bildiren Stoyanov, bu rakamın geçen yıl aynı dönemde 15 bin 600 olduğunu kaydetti.

Ülke içindeyse yıl başından bu yana 260 düzensiz göçmenin tespit edildiğini belirten İçişleri Bakanı, geçen yılın aynı döneminde bin 260 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade etti.

Bulgaristan'daki Frontex görevlilerinin sayısının artırılması planlanıyor. Fotoğraf: EU/N. Doychinov

Bulgaristan'a 600 Frontex görevlisi gönderilecek

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye kara sınırını oluşturan Bulgaristan, Birlik'in düzensiz göçle mücadele çabalarında önemli rol oynuyor. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki 259 kilometre uzunluğundaki sınırdan insan kaçakçılarının yardımıyla geçen düzensiz göçmenlerin büyük bölümü Sırbistan üzerinden Orta ve Batı Avrupa ülkelerine gidiyor.

Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı (Frontex), 20 Mart'tan itibaren Bulgaristan ve Sırbistan sınırlarındaki görevli sayısını üç katına çıkarmayı planlıyor. Bu plan çerçevesinde Bulgaristan'da da 600 kadar Frontex görevlisi konuşlandırılacak. Bulgaristan Mart ayı sonunda Schengen Bölgesine, ilk etapta sadece hava ve deniz sınırları itibarıyla dahil olacak.

dpa/BK,HT

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?